Суд все же признал погибшего банкира Кучканова виновным в хищении денег ВСБ

Ленинский районный суд Самары закончил рассматривать уголовное дело покойного председателя правления Волжского социального банка Валерия Кучканова. Ему вменяли два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, по версии следствия, с июня 2011 г. по ноябрь 2013 г. один из учредителей и руководитель банка вместе с неизвестными заключил фиктивные кредитные договоры и похитил у учреждения более 1,9 млрд рублей.

В ноябре 2013 г. Валерий Кучканов был найден мертвым у себя дома.

В суде интересы банкира представляли его вдова Оксана Кучканова и ее адвокат Ольга Ковалева. На последнем заседании они просили вернуть материалы дела прокурору, так как обнаружили, что при предъявлении обвинения в августе 2022 г. срок уголовного преследования по нескольким эпизодам уже истек. Также женщина отметила, что это нарушение обнаружилось только сейчас, потому что ранее ей и адвокату не дали достаточно времени на ознакомление с делом.

В итоге суд признал Кучканова виновным и прекратил уголовное дело в связи с его смертью. Вдова банкира была против такого решения, так как оно не является реабилитирующим обстоятельством. Приговор еще не вступил в силу.