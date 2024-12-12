Легковушка и фура столкнулись на трассе под Самарой

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В четверг, 12 декабря, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".