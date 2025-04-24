Везучий командир: военно-исторический сериал "Рослый" выйдет 5 мая на Wink.ru

Премьера всех эпизодов основанного на реальных событиях военно-исторического сериала "Рослый" (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 5 мая 2025 года. Сериал рассказывает о судьбе боевого генерала Ивана Рослого, жизнь которого была полна испытаний и побед. Четырехсерийный проект создан кинокомпанией "Миррен-Фильм" при поддержке "Ростелекома" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В масштабных съемках участвовали 84 актера и более 1 500 человек массовки, а также 40 танков, в том
числе выпущенных в 1930-е годы, и бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три установки "Катюша". На экране появятся два десятка ретроавтомобилей, включая Audi Front Type Limousine 1934 года выпуска (в мире сохранилось всего четыре экземпляра этой модели), которые использовались верхушкой Вермахта и СС. За время съемок пиротехники устроили 90 взрывов и обеспечили свыше 5 500 выстрелов.
Съемки проходили в Москве и Московской области, в Медыне Калужской области, Санкт-Петербурге, Кронштадте и Ленинградской области. Например, битву за Кавказ — "Мешок генерала Рослого" — снимали в карьере Домодедово. Штурм и прорыв линии Маннергейма "проходил" в полях у подмосковной железнодорожной станции Шаховская.
В сериале снимались Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, Шамиль Мухамедов и другие. Актриса и певица Юта сыграла в фильме роль народной артистки РСФСР и жены адмирала Киры Головко, а также записала главную песню проекта — "Герой". Режиссер сериала — Николай Никитин.
Трейлер: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243898
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/zJn0kPA6b4ZUOg
Фото с премьеры в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы: https://disk.yandex.ru/d/OADeGyYImWktjQ
Копирайт — "Ростелеком".
Время героев
Время делает героев? Или герои — время? Сериал "Рослый" рассказывает о уникальной судьбе человека, который стал одним из творцов Победы, но оказался в тени большой истории. В безжалостное время он не просто обманул смерть, а силой воли и характера смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом и к новой жизни.
Около 15 лет военная карьера Ивана Рослого развивалась вполне стандартно. Но в 1939 году майор Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Он переступил через правила, но благодаря этому его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим шагом к победе. С той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, что злит не только врага на поле боя.
В битве за Кавказ войска под командованием Рослого разбивают танковую армию фон Клейста, что полностью срывает стратегические планы фашистов по завоеванию нефтеносных территорий. Впереди еще много сражений, которые закончатся для него в Берлине — взятием Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командует сводным полком 1-го Белорусского фронта.
Все эти годы в Москве против Рослого плетутся хитроумные интриги. После войны его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, первую жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны он еще много лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается человеком, который не предал свои идеалы.
Сериал также отдает должное вкладу военачальников, которые не очень известны широкой публике, но сыграли важнейшую роль в Великой Отечественной — это генералы Владимир Антонов, Николай Галай и Александр Ворожищев.
Детали эпохи
Сериал охватывает два десятка лет, за которые менялись военная форма, развивалась мода, появлялись новые автомобили и техника. Только военного обмундирования, включая полевую форму и парадные мундиры, было создано 85 комплектов. Аутентичную ткань для них нашли в Беларуси. Над уникальными аутентичными погонами командного состава работали специалисты из мастерской Санкт-Петербурга. Особую сложность представляло создание не только советской или немецкой военной формы тех лет, а точное воспроизведение амуниции финской армии конца 1930-х годов. Для съемок нашли реальное стрелковое оружие финской и советской армий. Для интерьеров и деталей костюмов активно использовался ретрореквизит той эпохи. Художнику по гриму Ирине Николаевой надо было гармонично воплотить возрастные изменения героев сериала на протяжении 20 с лишним лет действия.
В течение месяца были построены блиндажи и окопы по всем правилам военного искусства, а также воссоздан знаменитый дот Поппиус, который и являлся ключевым в неприступной линии Маннергейма. Команда строителей и декораторов также воссоздала улицы и здания разрушенного Берлина, двор, где нашли сгоревшие останки Гебельса и его жены, и бункер фюрера. В сценах штурма Имперской канцелярии были задействованы реальные советские танки Т-34.
Сегодня именем Ивана Рослого названы улицы в Донецке и Краснодаре, он — почетный гражданин Владикавказа (Орджоникидзе в годы войны).
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..