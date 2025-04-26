В Красноярском районе легковушка перевернулась в кювет, есть погибший

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В субботу, 26 апреля, в Красноярском районе на кольцевой развязке пос. Светлое поле легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся, погиб пассажир машины. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарскойобласти.