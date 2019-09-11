Наркосбытчицу из Самары приговорили к семи с половиной годам заключения

Вступил в силу приговор Октябрьского районного суда Самары, вынесенный 40-летней местной жительнице Кристине Боевой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Ее признали виновной в незаконном обороте наркотиков — ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

На след женщины вышли сотрудники УФСБ России по ЦВО. Ее задержали силовики вместе с полицейскими в сентябре 2018 г. при попытке сбыть 0,25 г героина.

Полицейские возбудили уголовное дело по эпизоду покушения на сбыт наркотиков, но во время расследования женщина созналась в причастности еще к девяти эпизодам.

Суд приговорил Боевую к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Этот приговор был обжалован и в августе, но Самарский областной суд оставил его без изменений.