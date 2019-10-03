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Суды Происшествия

Житель Борского района, хранивший более 80 гранат, отправился в колонию-поселение

БОРСКОЕ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Богатовского райсуда, вынесенный 36-летнему жителю Борского района Александру Мышкину. Его признанного виновным в незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным ведомства, ранее их сотрудники получили сведения о причастности Мышкина, ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ), хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), к незаконному хранению боеприпасов.

14 июля 2019 г. представители УФСБ, совместно с полицейскими и сотрудниками ОМОН Росгвардии, обнаружили и изъяли дома у Мышкина два запала УЗРГМ-2, 80 ручных гранат Ф-1" без запалов и две ручные гранаты "РГО" без запалов.

На следующий день в отношении Мышкина возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

Суд Богатовского района признал мужчину виновным и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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