Цирк "Шоу Слонов" дает представления в Самаре

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В октябре международный цирк братьев Гертнер, покоривший сердца зрителей во многих городах России и Европы, могут посетить жители Самары и области. Организаторы обещают потрясающие эмоции от просмотра представлений, которые останутся в душе надолго. Цирк "Шоу Слонов" разместился на парковке ТРК "Космопорт" по адресу: ул. Дыбенко, 30. Билеты стоят от 300 до 1200 рублей. Дети до трех лет бесплатно.