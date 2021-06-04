Лучшие экологические практики предприятий ТЭК Поволжья для устойчивого развития

Анализ корпоративных экологических программ вертикально интегрированных компаний, работающих на территории Поволжья, убеждает в том, что их социально ответственный менеджмент строится в соответствии с мировыми трендами.

Утилизация отходов

Компания "Башнефть" (входит в ПАО "Роснефть"), например, в 2019-20 гг. довела уровень утилизации попутного нефтяного газа на своих предприятиях до 95-98%. Здесь продолжается наращивание мощностей по утилизации производственных отходов - ежегодно обезвреживается более 108 тыс. т шлама. Идет реконструкция и модернизация промысловых трубопроводов. Завершены опытно-промышленные испытания гидроциклонной установки подготовки воды, позволяющей удалять из нее частицы в шесть раз тоньше человеческого волоса и извлекать 90% остаточных нефтепродуктов. До 2024 г. в крупных промышленных городах Башкортостана число автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы будет увеличено почти вдвое.

"Зеленая сейсмика"

ООО "Лукойл-Пермь" совместно с компанией "Пермнефтегеофизика" осваивают экологичную технологию сейсморазведочных работ, известную как "зеленая сейсмика". За счет применения малогабаритных буровых станков и взрывных источников с малой массой зарядов она позволяет исключить рубку просек шириной 4-6 м и корчевку пней для проезда тяжелой техники. При этом для перемещения сейсмостанции и другого оборудования используются существующие межквартальные просеки, лесные дороги и ранее отработанные сейсмопрофили.

Диджитализация месторождений

В конце прошлого года ПАО "Газпром нефть" запустило цифровое сканирование лесов на нефтяных месторождениях в Оренбургской области для создания компьютерных моделей местности. С их помощью разрабатываются эко-безопасные маршруты передвижения спецтехники, исключающие вырубку деревьев при поиске и разведке залежей углеводородов.

Сокращение сбросов и выбросов

В 2020 г. закончилась реализация очередной (четвертой по счету) экологической программы ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу ТАИФ, соединившую недавно свои активы с компанией "Сибур-холдинг"). Программа включала более 420 мероприятий, профинансированных в объеме около 7,2 млрд руб. Только в 2019 г. потребление речной воды удалось сократить больше чем на 2 млн кубометров, объем сточных вод - на 3,3 млн кубометров, выбросы в атмосферный воздух - на 586 т, а производственные отходы - на 1,1 тыс. т.

В частности, за счет реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) значительно улучшилось значение таких показателей, как химическое поглощение кислорода (на 18%), биологическое поглощение кислорода (на 40%), концентрация фосфатов (на 22%), сухого остатка (на 20%), марганца (на 40%), иона аммония, цинка, хрома, алюминия (более, чем на 60%). Заметим, что на этих же БОС Нижнекамскнефтехим очищает не только стоки своего производства, но и близлежащего промузла, а также городские коммунальные стоки.

Раздельный сбор отходов

"Сибур-холдинг" помогает Пермскому краю перейти на раздельный сбор отходов: компания создает технологию производства ПЭТ с добавлением вторичных ресурсов. Это производство служит одной из важных частей корпоративной стратегии в области устойчивого развития.

Комплексный подход

Нефтеперерабатывающие предприятия самарской группы НК "Роснефть" (в частности, Новокуйбышевский НПЗ и Куйбышевский НПЗ) повышают уровень экологического мониторинга и оценки воздушной среды. Следить за параметрами состояния окружающей среды вокруг предприятий теперь будут пять стационарных экологических постов в круглосуточном режиме. Новое оборудование уже включено в общую мониторинговую систему Роснефти.

Экологическая программа компании включает шесть основных направлений - охрану атмосферного воздуха, обращение с отходами производства, охрану поверхностных и подземных водных объектов, обеспечение законодательных требований к охране окружающей среды и земельных объектов. На эти цели до 2024 г. планируется направить около 136 млрд рублей.

За последние три года предприятия НК "Роснефть" стали использовать в своем производстве больше оборотной воды, сократив забор из Волги на 6%, или почти на 25 млн кубометров. А ведущее нефтедобывающее предприятие "Роснефти" в Самарской области - "Самаранефтегаз" - вот уже почти пять лет не производит забор воды для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. Заметим также, что реконструкция очистных сооружений Сызранского и Куйбышевского НПЗ включены в губернский приоритетный проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги в Самарской области".

Программа в действии

Оперативная информация из Татнефти о ходе выполнения корпоративной экологической программы появляется на сайте ИА "Девон" по нескольку раз в неделю. Осенью 2020 г. компания, присоединившись к Глобальному договору ООН, обязалась следовать заявленным в нем принципам и целям. Речь, в частности, идет о движении к декарбонизации за счет повышения эффективности производства и развития альтернативной энергетики. В марте 2021 г. впервые сформирована единая комплексная программа, охватывающая все бизнес-направления Татнефти.

Для снижения содержания углекислого газа в атмосфере Татнефть в 2021 г. планирует посадить 5 млн деревьев, что позволит компенсировать 1,5 млн тонн эквивалента СО2. Компания займется также возвратом сельхозземель в оборот, очисткой прибрежных территорий, восстановлением популяции редких биологических видов, а также переработкой отходов стекловолокна, стеклопластика и автошин.

Более 500 родников - уникальных природных источников питьевой воды, расположенных на территориях деятельности компании, - восстановлены, обустроены и облагорожены с середины 1990-х годов сотрудники Татнефти.

Компания планирует заменить металлические трубы стеклопластиковыми, что позволит в разы снизить отказы трубопроводов и разливы углеводородов.

Повысить экологическую открытость компании помогут данные непрерывного экомониторинга, которые планируется в реальном времени выводить на специальные мониторы на улицах городов, расположенных на территориях деятельности компании.

Олег Комаров, руководитель регионального отделения партии "Зеленых":

"Сколько бы сейчас предприятия ни занимались экологическими проблемами, до их окончательного решения еще очень далеко. Причина в том, что страна десятилетиями безоглядно черпала природные ресурсы, не заботясь об их восстановлении, не внедряя технологий рециклинга ради сбережения воды, лесов, не перерабатывая бытовые отходы. За эти годы накопилось множество проблем, к решению которых мы, по сути, мы только приступили.

Компания "ТрансЭко", которой я руковожу, осуществляет транспортировку отходов, занимается экологической общественной деятельностью, ликвидирует несанкционированные свалки. Экология - основа, развития жизни целой страны. Мы и наши дети хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, гулять в лесах без свалок. Что толку в проверках, если изливы, протечки и сбросы происходят еженедельно? Людям нужно не статистика, а экологически чистая среда для нормальной жизни. Значит, приходит время, когда вопросами экологии надо заниматься на законодательном уровне и повышать ответственность природопользователей за свои промахи. Нам нужен конструктивный диалог науки, общества и власти для поиска решений проблем окружающей среды. И партия "Зеленых" готова возглавить эту работу в регионе".