АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию два резервуара вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м каждый на станции смешения нефти (ССН) площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления. Емкости предназначены для технологических операций по хранению и транспортировке нефти.

Мероприятия по приведению резервуаров в нормативное состояние велись с декабря 2020 года в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга". Цель — восстановление технико-эксплуатационных характеристик и продление сроков безопасной эксплуатации резервуаров.

РВСП № 14 и 26 построены в 2008 году. По результатам полной технической диагностики они были выведены из эксплуатации для проведения ремонта и продления сроков безопасной эксплуатации. Проектная документация для производства строительно-монтажных работ была разработана филиалом "Самарагипротрубопровод" в соответствии с требованиями законодательства и нормативными документами ПАО "Транснефть".

В процессе технического перевооружения устранены дефекты металлоконструкций, в том числе выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли емкостей. На РВСП № 14 проведена замена понтона в комплекте с затвором, а на РВСП № 26 заменен уплотняющий затвор алюминиевого понтона с демонтажом крепления старого затвора. Восстановлено антикоррозионное покрытие внутренних и наружных поверхностей резервуаров общей площадью свыше 17 тыс. кв. метров.

Проведен ремонт кольцевых лестниц на резервуарах, заменены покрытия площадок обслуживания технологического и вспомогательного оборудования, отремонтированы лестницы и переходы в пределах обвалований.

После успешного комплексного опробования, проверки работоспособности систем пожаротушения, охлаждения, резервуары были введены в эксплуатацию.

Реконструкция резервуарных парков — одно из важных направлений обеспечения бесперебойной транспортировки углеводородного сырья при соблюдении высокого уровня экологической и промышленной безопасности на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".