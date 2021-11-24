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ТЭК Экономика и бизнес

КуйбышевАзот: баланс во имя развития

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экология — неотъемлемая часть бизнес-процессов и корпоративной культуры любого крупного промышленного предприятия. Для оценки эффективности производств все большее распространение получают ESG-критерии, характеризующие степень вовлеченности предприятий в экологическую проблематику, социальную жизнь и совершенствование корпоративного управления.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Инвестиции в экологию

В нашей стране аналогом ESG-критериев служит понятие социальной ответственности бизнеса. И хорошим примером такого подхода является ПАО "КуйбышевАзот" — предприятие с 55-летней историей, которая уже давно и по праву вписана в летопись Тольятти. При этом компания стремиться к тому, чтобы обеспечить качество жизни людей на территории своей деятельности на основе экологической безопасности и разумно ограниченного потребления природных ресурсов.

КуАЗ системно реализует проекты со значимой экологической составляющей. Причем, этот процесс продолжается, несмотря на колебания рыночной ситуации. И главное — баланс между бизнес-процессами, природной средой и человеком в конечном счете выстраивается в пользу людей, работающих на предприятии, покупающих продукцию завода и живущих на территории его присутствия.
На предприятии реализуются инвестиционные проекты, которые предусматривают использование наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство. За последние 20 лет на "КуйбышевАзоте" было запущено 17 новых производств в партнерстве с крупнейшими мировыми компаниями: DSM (Нидерланды), Praxair (США), Linde Group (Германия).

Только за 9 месяцев 2021 г. КуАЗ направил 6 млрд рублей на производственное развитие и обновление действующего оборудования

Востребованная продукция

В 2021 году предприятие продолжило ввод новых производств и в августе "КуйбышевАзот" запустил новое производство сульфат-нитрат аммония по уникальной для России технологии от сингапурской компании CFI. Это удобрение одновременно поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить эффективность и экологичность растениеводства. Как отмечают специалисты отрасли, особенно оно будет востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы. К слову сказать, для обеспечения доступности минеральных удобрений КуАЗ зафиксировал цены на удобрения для российских сельхозпроизводителей.

В партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group завод продолжает строить новое производство гранулированного карбамида. Реализация этого проекта позволит компании снизить на 390 тыс. т в год выбросы углекислого газа, вызывающие парниковый эффект.

Также на снижение выбросов направлен проект строительства новой установки гранулирования и выпарки на производстве аммиачной селитры. Кроме того, ведутся подготовительные работы к реализации второго этапа проекта — строительства нового агрегата слабой азотной кислоты, где будут внедрены технологии, соответствующие современным требованиям энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности. 15 ноября 2021 г. ПАО "КуйбышевАзот", ВЭБ.РФ и АО "Газпромбанк" уже выпустили совместное заявление о старте данного проекта в рамках Фабрики проектного финансирования. Общий объем инвестиций в проект составит 18,3 млрд руб.

Социальная ответственность

С 2015 года в развитие промышленной площадки предприятия и модернизацию производства вложено более 54 млрд рублей. Такой системный Это позволило только за прошлый год уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 6,7%, а также заметно снизить потребление ресурсов: теплоэнергии — на 10,1%, электроэнергии — на 7,8%, речной воды — на 5,4%. За счет этого объем образования парниковых газов сократился на 5%.

Экологические проекты КуАЗа ведет не только на своей производственной площадке, но и за ее пределами. Сознавая свою социальную ответственность за экологическую безопасность региона, ПАО "КуйбышевАзот" за счет собственных средств продолжает строительство второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти. Общий объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб. "Уверен, что этот проект станет примером для других предприятий — примером того, как нужно относиться к своей природе, к своей реке, к людям, которые здесь живут и трудятся", — отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Завершение работ, проводимых в рамках национального проекта "Экология", намечено на конец 2021 г. Когда комплекс очистных сооружений заработает по полной технологической схеме с биологической очисткой планируется сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 млн куб. м в год, что явится весомым вкладом в экологическое оздоровление Волги.

Достижения "КуйбышевАзота" в сфере ESG получили заслуженное признание и на федеральном уровне: в опубликованном в сентябре 2021 г. рейтинге социальной эффективности по версии агентства AK& M, охватывающем 45 крупнейших российских компаний с лучшей практикой устойчивого развития, предприятие вошло в топ-5. "КуйбышевАзот" занял второе место в пятерке лучших компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внимание вопросам экологии, и четвертое место среди компаний, внесших наибольший вклад в развитие российского государства и общества.

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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