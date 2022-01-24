Специалисты химико-аналитических и испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" в 2021 году выполнили 138 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов.

В семи испытательных и аналитических лабораториях Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений проведено 88 тыс. исследований проб нефти. В испытательной лаборатории головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 50,6 тыс. исследований проб дизельного топлива.

Мониторинг соответствия показателей качества нефти и дизельного топлива, которые транспортируются по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и технического регламента Таможенного Союза. У каждой партии нефти определяется массовая доля серы, концентрация хлористых солей, воды и прочие показатели качества сырья. У дизельного топлива анализируется фракционный состав, октановое число, плотность, объемная доля углеводородов.

Предприятие обновило материально-техническую базу лабораторий. Для их укомплектования сложным технологическим оборудованием приобретено 37 единиц современного оборудования и лабораторной мебели, в том числе закуплены термостаты, спектрометры рентгенофлуоресцентные, высокоточный анализатор для определения содержания хлорорганических соединений в нефти. В испытательную лабораторию ГПС "Тингута" приобретен анализатор предельной температуры фильтруемости дизельного топлива.

Специалисты регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Высокий уровень их знаний отмечают эксперты Федеральной службы по аккредитации при прохождении процедуры подтверждения компетентности. В 2021 году такую процедуру прошли лаборатория ГПС "Тингута" (нефтепродукты), аналитическая лаборатория Волгоградского РНУ (нефть). Испытательная лаборатория Самарского РНУ расширила область компетенции по пяти методикам определения плотности нефти.

С 1 января 2022 года во всех восьми лабораториях АО "Транснефть - Приволга" в промышленную эксплуатацию введена Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), что позволяет обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий, а также позволит минимизировать время на обработку и оформление результатов испытаний.