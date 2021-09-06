Новокуйбышевский НПЗ: 70-летие под знаком экологии и цифровизации

Наиболее важные задачи, которые сегодня поставлены перед коллективом Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода — это повышение эффективности и экологичности производства.

Первооткрыватели

Решение о строительстве неподалеку от Куйбышева нефтеперерабатывающего завода приняли в 1947 году. Работы на площадке возле станции Липяги развернулись в 1949-м. Строители взяли такие высокие темпы, что уже осенью 1951-го предприятие отгрузило первую партию автобензина.

НК НПЗ впервые в отечественной практике проектировался и строился как многопрофильное предприятие, ориентированное на современные технологии и широкую линейку нефтепродуктов. В его структуру вошли собственные производства катализаторов и смазочных материалов. На тот момент это был крупнейший НПЗ в стране.

Завод стал градообразующим. В 1952 году рабочий поселок строителей и нефтепереработчиков Ново-Куйбышевский получил статус города. А уже через несколько лет Новокуйбышевск превратился в один из ведущих центров нефтепереработки и нефтехимии. Рядом с НК НПЗ были построены крупные нефтехимические предприятия, связанные с ним в единый комплекс.

С момента запуска Новокуйбышевский НПЗ был нацелен на освоение новых технологических процессов и нефтепродуктов. Здесь впервые в Советском Союзе запустили гидроочистку керосина, каталитическое риформирование бензиновых фракций, попутное производство серной кислоты. Предприятие первым освоило выпуск реактивного топлива и новых видов смазочных масел для автотранспорта и ракет-носителей.

Технологии плюс цифровизация

Сегодня Новокуйбышевский НПЗ входит в структуру НК "Роснефть". Проектная мощность завода по сырью составляет 8,8 млн тонн нефти в год, глубина ее переработки — 75%. Ассортимент предприятия включает в себя около 30 видов товарной продукции, в том числе автобензины и дизтопливо класса 5 ("Евро-5"), перспективное судовое моторное топливо (вид А) по современным экологическим стандартам. НК НПЗ — один из основных российских производителей реактивного топлива марки РТ высшего сорта для авиации и ракет космического назначения. Благодаря высокому качеству продукции завод неоднократно становился победителем в федеральном конкурсе "100 лучших товаров России" и международном конкурсе товаров и услуг "ГЕММА".

Сейчас на Новокуйбышевском НПЗ реализуется программа глубокой модернизации. В 2014–2015 годах были запущены комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора CCR и комплекс низкотемпературной изомеризации. Благодаря этому завод полностью перешел на выпуск автобензинов и дизтоплива класса по стандарту "Евро-5". Сейчас строится комбинированный комплекс гидрокрекинга тяжелых фракций мощностью 4,884 млн тонн в год.

Главный инженер АО "Новокуйбышевский НПЗ" Максим Романов пришел на предприятие 20 лет назад. По его словам, за это время производственный комплекс обновился более чем на 80%. А после запуска комплекса гидрокрекинга здесь не останется ни одной установки 1950-1970-х годов.

— Строительство новых объектов преследует цель поднять глубину переработки нефти до 95%. Соответственно, выход светлых нефтепродуктов должен вырасти до 75%. Максимально увеличить выход автобензинов, дизельного и реактивного топлива и сократить до минимума производство мазута — такая задача стоит перед предприятием, — пояснил Максим Романов.

Одно из ключевых направлений модернизации — активное внедрение цифровых технологий. Как предусмотрено Стратегией компании "Роснефть-2022", запущены автоматизированные системы управления техпроцессом, измерения показателей количества и качества нефтепродуктов. Сегодня новые установки управляются из единого центра, а в скором времени эта практика распространится на весь завод.

По замкнутому циклу

Внедрение современных технологий нефтепереработки и ввод нового оборудования делает НК НПЗ более экологичным. По информации заместителя гендиректора по промбезопасности, охране труда и окружающей среды Даниила Костина, благодаря вводу в эксплуатацию всех объектов в рамках программы модернизации воздействие на окружающую среду снизится на 25%.

Одновременно НК НПЗ реализует масштабную долгосрочную экологическую программу. Идет реконструкция сооружений очистки сточных вод, на 28 резервуарах смонтированы понтоны, предотвращающие испарение легких нефтяных фракций.

Блок доочистки сточных вод с технологией мембранного биореактора — один из центральных проектов современной системы водоснабжения. Этот блок запущен в 2018 году. Высокая степень очистки позволила возвращать воду в производственный процесс. Потребление свежей воды сократилось на 800 тыс. кубометров в год.

— Наша цель — свести забор воды из Волги к минимуму, только на компенсацию испарения, — пояснил Даниил Костин.

С 2020 года на границе санитарно-защитной зоны завода действуют три стационарных автоматизированных экологических поста. Информация с них поступает в экологическую лабораторию и диспетчерскую службу. Предусмотрен запуск в эксплуатацию в ближайшие годы еще нескольких таких постов.

Ответственный подход к охране окружающей среды сделали Новокуйбышевский НПЗ неоднократным победителем конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант". Предприятие также заняло первое место в XV конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России — 2019".