Сызранские нефтяники стали лидерами природоохранной деятельности в России

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК "Роснефть") вошел в число победителей XVII всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России-2021" в номинации "Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности". Предприятие удостоено подобной награды в четвертый раз.

Комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду Сызранский НПЗ реализует в рамках стратегии "Роснефть-2022". Параллельно с модернизацией производства совершенствуется система объектов природоохранного назначения. В их числе –сооружения биологической и физико-химической очистки стоков, система оборотного водоснабжения. Цель реконструкции — минимизация забора воды из природных источников и максимальное вовлечение в техпроцессы оборотной воды. Проект "Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в АО "СНПЗ" — участник государственной программы Самарской области по оздоровлению Волги.

В процессе производства сызранские нефтяники внедряют наилучшие природоохранные технологии, следят за надежностью оборудования и систем трубопроводов, осуществляют обязательный мониторинг окружающей среды. В этом году на предприятии введен в эксплуатацию современный передвижной экопост контроля воды и почвы.

Более десяти лет АО "СНПЗ" восполняет популяции промысловых и ценных пород рыб. В этом году в акваторию Волги выпущено более 82 тысяч мальков сазана и более 45 тысяч мальков стерляди.

Еще один вклад в защиту окружающей среды — выпуск экологичной продукции. Так, по итогам первого полугодия 2021 года СНПЗ произвел более 67 тысяч тонн судового топлива RMLS 40 с низким содержанием серы. Бункеровка судов таким топливом минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

В реализацию экологических проектов активно вовлекается персонал. Работники — активные участники акций по очистке береговых зон рек и родников. На заводе ведется раздельный сбор макулатуры и пластика. Внедряются элементы системы "Зеленый офис", направленные на сокращение потребления бумаги. Доброй традицией стали лесовосстановительные мероприятия. Весной нефтепереработчики высадили 7 тысяч сеянцев сосны, в честь своего профессионального праздника подарили Сызрани сквер из 150 лип.

Также победителями конкурса стали еще два самарских дочерних общества "Роснефти" — Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ.

Новокуйбышевский НПЗ был признан "Лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием". На НК НПЗ внедрены инновационные и ресурсосберегающие технологии, ведется реконструкция очистных сооружений и систем оборотного водоснабжения. На предприятии работает блок доочистки воды по технологии мембранного биореактора. Реализованные мероприятия позволили увеличить использование оборотной воды свыше 94%.

Для Куйбышевского НПЗ диплом "Лидера природоохранной деятельности в России" — это 6-я высшая награда конкурса. Реализация программы модернизации производства и природоохранных проектов позволили КНПЗ с 2011 года добиться снижения воздействия на атмосферный воздух в 2,5 раза. В числе особо значимых экологических проектов — перевод энергетики установок завода на газовое топливо, ввод в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга FCC и вывод из эксплуатации оборудования устаревших блоков каталитического крекинга, строительство блоков оборотного водоснабжения.

Победа в престижном экологическом конкурсе подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, реализуемых на предприятиях НК "Роснефть", и свидетельствует о признании их достижений на экспертном уровне.