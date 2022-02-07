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Банк "Открытие": в ближайшее время нефтяной рынок сохранит волатильность

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Февральское заседание министерского комитета ОПЕК+ не преподнесло сюрпризов. Несмотря на то что перед встречей цены на нефть продолжали держаться в коридоре $88,8-$89,5 за баррель марки Брент — высоком уровне для потребителей — нефтяной альянс в очередной раз предпочел придерживаться предварительных договоренностей. В результате в марте 2022 года на рынок от ОПЕК+ выйдет максимум 400 тысяч баррелей в день.

Очередной месяц ОПЕК отчитывается о повышенном нормативе выполнения соглашения. В январе, по данным Рейтерс, выполнение составило 118%. В среднем за 2021 год недопоставка нефти всеми участниками соглашения, включая страны не-ОПЕК, составляла 820 тысяч баррелей в день. Недоинвестирование в отрасль дает о себе знать. Ряд стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт — могли бы быстро нарастить добычу, но тогда их доля в общей добыче альянса существенно вырастет. В то же то время Ангола, Конго, Нигерия и Экваториальная Гвинея никак не могут справиться даже с текущими объемами разрешенной добычи. В среднем за январь 2022 года они перевыполняли план по сокращению в 2-3 раза.

В России добыча нефти вместе с газовым конденсатом в январе, по предварительным данным, выросла только на 66 тысяч баррелей в сутки до 10,99 мбс, хотя квота только по нефти выросла на 105 тысяч баррелей в сутки. В феврале и марте разрешенный объем добычи для России будет увеличиваться чуть больше, чем на 100 тысяч баррелей в месяц.

На первой неделе февраля вышло много макростатистики и аналитики по нефти от ключевых агентств. Так, по отчету Управления энергетической информации (EIA) запасы сырой нефти по состоянию на 28 января снизились на 1 млн баррелей — до 415,1 млн баррелей — вместо ожидавшихся 1,5 млн баррелей. По состоянию на 28 января из-за холодной погоды, тормозящей бурение, производство нефти в США сократилось на 100 тыс. баррелей в сутки, составив 11,5 млн баррелей в сутки. Динамика запасов и производства нефти указывает на сниженную доступность сырой нефти на внутреннем американском рынке. Снегопады, обрушившиеся на центральные и северо-восточные регионы США, привели к взлету котировок нефти до $93,5 за баррель Брент в течение дня в пятницу.

Неожиданно позитивные данные об американском рынке труда — рост новых рабочих мест за январь 2022 года на 467 тысяч вместо ожидаемых 125 тысяч — с одной стороны могут повлиять на рост спроса на нефть и тем самым дополнительно поддерживать котировки, а с другой — повышают вероятность быстрого роста ставок в США и, соответственно, снижения долларовых цен сырьевых товаров.

На этой неделе мы ожидаем сохранения волатильности на нефтяном рынке. На фоне пониженных запасов и вероятных временных проблем с добычей нефти в США из-за погодных условий цены будут оставаться на высоком уровне $90-$95 за баррель. После нормализации поставок цены должны начать корректироваться в более комфортную для покупателей зону — $80-$85 за баррель Брент".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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