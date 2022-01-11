АО "Транснефть - Приволга" ввело в промышленную эксплуатацию Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС) во всех химико-аналитических и испытательных лабораториях.

Система повышает эффективность работы руководителей лабораторий, инженеров-химиков и лаборантов химического анализа, сокращает время выполнения испытаний, позволяет оптимизировать планирование деятельности лабораторий, позволяет улучшить контроль качества нефти и нефтепродуктов.

Эксплуатация системы позволит обеспечить автоматическую обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе ПАО "Транснефть" методикам измерений, результатов внутрилабораторного контроля и учета оборудования. Предусмотрена возможность контроля сроков хранения лабораторных реактивов и растворов. Такой подход позволит значительно сократить временные затраты лаборантов на мониторинг остатков материально-технических ресурсов.

ЕЛИС введена в семи аналитических лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Перед внедрением в промышленную эксплуатацию была проведена опытная эксплуатация системы, а персонал лабораторий прошел дополнительное обучение. После завершения приемочных испытаний ЕЛИС введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2022 года.