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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в промышленную эксплуатацию Единую лабораторную информационную систему

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в промышленную эксплуатацию Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС) во всех химико-аналитических и испытательных лабораториях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Система повышает эффективность работы руководителей лабораторий, инженеров-химиков и лаборантов химического анализа, сокращает время выполнения испытаний, позволяет оптимизировать планирование деятельности лабораторий, позволяет улучшить контроль качества нефти и нефтепродуктов.

Эксплуатация системы позволит обеспечить автоматическую обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе ПАО "Транснефть" методикам измерений, результатов внутрилабораторного контроля и учета оборудования. Предусмотрена возможность контроля сроков хранения лабораторных реактивов и растворов. Такой подход позволит значительно сократить временные затраты лаборантов на мониторинг остатков материально-технических ресурсов.

ЕЛИС введена в семи аналитических лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Перед внедрением в промышленную эксплуатацию была проведена опытная эксплуатация системы, а персонал лабораторий прошел дополнительное обучение. После завершения приемочных испытаний ЕЛИС введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2022 года.

Пилотный проект единой лабораторной информационной системы был реализован в 2019 году в лабораториях АО "Транснефть - Западная Сибирь". В 2020 году система введена в промышленную эксплуатацию в шести организациях ПАО "Транснефть". АО "Транснефть - Приволга" наряду с еще двумя дочерними обществами участвовало во втором этапе тиражирования ЕЛИС. Третий этап начнется в текущем году, и с его завершением будут полностью автоматизированы этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти и нефтепродуктов во всех дочерних обществах ПАО "Транснефть".

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