"Т Плюс" подвел итоги обследования тепловых сетей роботом-диагностом

ПАО "Т Плюс" впервые обследовал свыше 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса ("робота-диагноста"). Мероприятия проводились в рамках летней ремонтной кампании 2021 года.

Обследования производились на 13 участках. Среди них объекты на улицах Миронова, Горького, Дзержинского и пр. Победы — в Новокуйбышевске, а также на улицах Гаражной, Карбышева, Гастелло и на территории Безымянской отопительной котельной — в Самаре. Самой протяженной трассой для "робота" стала ул. Карбышева, где комплекс преодолел внутри тепломагистрали свыше 600 метров.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная инженерами из Санкт-Петербурга, не имеет аналогов в мире. При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций. Также "робот" дает возможность визуально обследовать сети на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Компания "Т Плюс" стала одной из первых в стране, где это изобретение стали применять повсеместно.

"Главным преимуществом данного метода диагностики является минимизация неудобств для горожан: робот может отыскивать слабые места без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой и транспортных развязок. В следующем году мы также планируем применять эту технологию", — рассказал главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов "роботом" — это дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционных методов проверки сетей повышенным давлением ("опрессовку").