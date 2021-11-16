"Т Плюс" подвел итоги обследования тепловых сетей роботом-диагностом

ПАО "Т Плюс" впервые обследовал свыше 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса ("робота-диагноста"). Мероприятия проводились в рамках летней ремонтной кампании 2021 года.
Обследования производились на 13 участках. Среди них объекты на улицах Миронова, Горького, Дзержинского и пр. Победы — в Новокуйбышевске, а также на улицах Гаражной, Карбышева, Гастелло и на территории Безымянской отопительной котельной — в Самаре. Самой протяженной трассой для "робота" стала ул. Карбышева, где комплекс преодолел внутри тепломагистрали свыше 600 метров.
Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная инженерами из Санкт-Петербурга, не имеет аналогов в мире. При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций. Также "робот" дает возможность визуально обследовать сети на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Компания "Т Плюс" стала одной из первых в стране, где это изобретение стали применять повсеместно.
"Главным преимуществом данного метода диагностики является минимизация неудобств для горожан: робот может отыскивать слабые места без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой и транспортных развязок. В следующем году мы также планируем применять эту технологию", — рассказал главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Подчеркнем, что проверка трубопроводов "роботом" — это дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционных методов проверки сетей повышенным давлением ("опрессовку").
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.