Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируют завершить до конца следующего года

На территории Самарской области ООО "Газпром трансгаз Самара" ведет масштабные работы по переустройству газопроводов и кабельных линий связи. Это необходимо для строительства автодороги в обход Тольятти в рамках проекта "Европа — Западный Китай". Новая дорога протяженностью около 100 километров в 7 местах пересечет трубопроводы и кабели связи, которые эксплуатирует предприятие.
В местах пересечений с автомобильными дорогами газопроводы испытывают повышенную нагрузку, поэтому необходимо соблюдать особые меры безопасности. Участки газопроводов, которые проходят под полотном дороги, "одевают" в специальные защитные футляры и оснащают устройствами контроля уровня загазованности. Трубы, которые будут находиться в непосредственной близости от проезжей части, заменяют на более прочные с большей толщиной стенки. Для соблюдения всех требований некоторые участки газопроводов приходится переукладывать.
"Реконструкция объектов в рамках строительства транспортного коридора "Европа — Западный Китай" — одна из важнейших на данный момент задач "Газпром трансгаз Самара", — комментирует генеральный директор предприятия Владимир Субботин. — Сейчас завершена реконструкция четырёх участков: магистральных газопроводов Уренгой-Новопсков, Уренгой-Петровск, Мокроус-Самара-Тольятти и газопровода-отвода к газораспределительной станции близ Тольятти, на 6 участках работы продолжаются. Всего планируется реконструировать 16 километров газопроводов и более 10 километров кабелей связи, завершив работы до конца 2022 года".
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")