16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируют завершить до конца следующего года "Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Михаил Смирнов "Газпром трансгаз Самара" - в приоритете надежность ФАС оштрафовала "Газпром межрегионгаз Самара" на 560 тыс. рублей "ОДК-Кузнецов" поставила двигатели для "Северного потока-2"

Газовая отрасль ТЭК

Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируют завершить до конца следующего года

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На территории Самарской области ООО "Газпром трансгаз Самара" ведет масштабные работы по переустройству газопроводов и кабельных линий связи. Это необходимо для строительства автодороги в обход Тольятти в рамках проекта "Европа — Западный Китай". Новая дорога протяженностью около 100 километров в 7 местах пересечет трубопроводы и кабели связи, которые эксплуатирует предприятие.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

В местах пересечений с автомобильными дорогами газопроводы испытывают повышенную нагрузку, поэтому необходимо соблюдать особые меры безопасности. Участки газопроводов, которые проходят под полотном дороги, "одевают" в специальные защитные футляры и оснащают устройствами контроля уровня загазованности. Трубы, которые будут находиться в непосредственной близости от проезжей части, заменяют на более прочные с большей толщиной стенки. Для соблюдения всех требований некоторые участки газопроводов приходится переукладывать.

"Реконструкция объектов в рамках строительства транспортного коридора "Европа — Западный Китай" — одна из важнейших на данный момент задач "Газпром трансгаз Самара", — комментирует генеральный директор предприятия Владимир Субботин. — Сейчас завершена реконструкция четырёх участков: магистральных газопроводов Уренгой-Новопсков, Уренгой-Петровск, Мокроус-Самара-Тольятти и газопровода-отвода к газораспределительной станции близ Тольятти, на 6 участках работы продолжаются. Всего планируется реконструировать 16 километров газопроводов и более 10 километров кабелей связи, завершив работы до конца 2022 года".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5