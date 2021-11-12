Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируют завершить до конца следующего года

На территории Самарской области ООО "Газпром трансгаз Самара" ведет масштабные работы по переустройству газопроводов и кабельных линий связи. Это необходимо для строительства автодороги в обход Тольятти в рамках проекта "Европа — Западный Китай". Новая дорога протяженностью около 100 километров в 7 местах пересечет трубопроводы и кабели связи, которые эксплуатирует предприятие.

В местах пересечений с автомобильными дорогами газопроводы испытывают повышенную нагрузку, поэтому необходимо соблюдать особые меры безопасности. Участки газопроводов, которые проходят под полотном дороги, "одевают" в специальные защитные футляры и оснащают устройствами контроля уровня загазованности. Трубы, которые будут находиться в непосредственной близости от проезжей части, заменяют на более прочные с большей толщиной стенки. Для соблюдения всех требований некоторые участки газопроводов приходится переукладывать.

"Реконструкция объектов в рамках строительства транспортного коридора "Европа — Западный Китай" — одна из важнейших на данный момент задач "Газпром трансгаз Самара", — комментирует генеральный директор предприятия Владимир Субботин. — Сейчас завершена реконструкция четырёх участков: магистральных газопроводов Уренгой-Новопсков, Уренгой-Петровск, Мокроус-Самара-Тольятти и газопровода-отвода к газораспределительной станции близ Тольятти, на 6 участках работы продолжаются. Всего планируется реконструировать 16 километров газопроводов и более 10 километров кабелей связи, завершив работы до конца 2022 года".