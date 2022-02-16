КуйбышевАзот пошел на рекорд

Прошедший год стал для ПАО "КуйбышевАзот" не только юбилейным, но и рекордным по целому ряду показателей. Выработка полиамида, жидких удобрений, азотной кислоты и пропитанной кордной ткани достигла максимума за последние годы. Общая выручка выросла на 42,8% и составила 82 млрд рублей.

С правильной стратегией и кризис не помеха

Затянувшаяся пандемия внесла свои корректировки во все сферы жизни и бизнеса. Не стала исключением и химическая промышленность. В сложной экономической обстановке на КуйбышевАзоте смогли правильно расставить приоритеты и грамотно воспользоваться восстановлением спроса на продукцию и улучшением конъюнктуры цен.

Новые производства и технический апгрейд уже действующих, привели в том числе, к росту объемов выпуска основной продукции. Полученные результаты по итогам года, позволили КуйбышевАзоту при финансовом участии ВЭБ РФ и Газпромбанка начать строительство нового производственного комплекса.

В 2021 году был создан новый актив группы компаний в Индии — предприятие по производству инженерных пластиков. В финальной стадии находится строительство нового производства гранулированного карбамида — совместный с итальянским концерном Maire Tecnimont проект, предусматривающий высокотехнологичное экологичное и безопасное производство.

В августе было запущено производство комплексного удобрения — сульфат-нитрат аммония. Продукт с улучшенными физико-химическими свойствами дает растениям необходимые азот, серу и микроэлементы. В него инвестировано 4,3 млрд рублей. Продолжается строительство новой установки грануляции и выпарки аммиачной селитры.

КуйбышевАзот. Пуск производства сульфат-нитрат аммония

Всего в развитие предприятия в 2021 году было вложено 9, 5 млрд рублей. Из них на обновление и ремонт существующего оборудования потрачено 2,1 млрд, и 7,4 млрд пришлись на производственное развитие.

Экология в фокусе внимания

Предприятие активно продолжает традиционное участие в природоохранных мероприятиях и экологических проектах. В прошлом году закончилось строительство и началась пусконаладка второй очереди очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района. Объект входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология".

Производственный комплекс минеральных удобрений и азотной кислоты прошел технологическую модернизацию, что привело к снижению воздействия на окружающую среду. Ведутся работы по установке системы автоматического контроля за выбросами.

На предприятии внедрены технические решения по модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов, позволившие снизить сброс загрязняющих веществ в стоках более чем на 7%.

Исполнение Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях привело к замене всего электрооборудования на новое без их использования.

Социальная ответственность

Кроме того, ПАО "КуйбышевАзот" активно участвует в жизни Тольятти и Самарской области. Компания помогает дошкольным, образовательным и медицинским учреждениям, детским домам и интернатам. Также оказывается поддержка учреждениям искусства и культуры.

КуйбышевАзот. Регата к 55-летию предприятия

В условиях пандемии совместное предприятие "Праксайр Азот Тольятти" продолжило обеспечение больниц Самарской области и других регионов необходимым кислородом.

По итогам прошедшего года предприятие перечислило в бюджет в виде налогов и страховых взносов почти 6 млрд рублей, а по данным агентства AK&M, предприятие вошло в топ-5 рейтинга социальной эффективности среди крупнейших федеральных компаний.