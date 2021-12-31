Самарской коррекционной школе-интернату №4 исполнилось 100 лет

Как отмечает круглую дату старейшее коррекционное учебное заведение региона, каких высот достигли ее воспитанники, "Итогам года" рассказала директор школы-интерната Людмила Милькина.

Специализированная школа-интернат № 4 ведет свое начало от созданной осенью 1921 года в Самаре школы для глухих детей. В настоящее время в ней обучаются 238 воспитанников — большинство с нарушением слуха, а недавно появились новые ученики — дети с проблемами ментального развития. Школа принимает ребят со всей области, работают с ними 47 педагогов, имеющих высокий уровень профессионализма.

Образовательная программа строится на поэтапном прохождении трех ступеней образования. Сначала Центр развития ребенка дошкольное образовательное учреждение № 5 для детей с нарушением слуха, затем школа-интернат № 4 и Самарские учреждения профессионального образования.

"Особая наша гордость — стабильно работающий творческий коллектив. Можно сказать, что у нас работают люди по призванию. Не все педагоги могут и хотели бы работать с детьми, имеющими особые потребности в обучении и воспитании. У многих же наших педагогов имеется только одна запись в трудовой книжке — это год приема на работу в нашу школу-интернат, — рассказала директор Людмила Милькина. — Все педагоги имеют дефектологическое образование. Современная школа — это социальный институт, поэтому наша задача — подготовить выпускников ко взрослой успешной жизни. В этом наша миссия. Наши ученики получают качественное образование, воспитание и становятся достойными гражданами своей страны".

Основной упор в образовательно-воспитательном процессе делается на художественно-эстетическое развитие ребенка — музыка, танец, моделирование одежды, декоративно-прикладное искусство. Педагог дополнительного образования Марина Ухмакова считает, что именно творчество помогает раскрыть личность ребенка, дает ему возможность осознать свою индивидуальность и красоту, найти свое место в окружающем мире.

"Наши дети не соревнуются друг с другом, мы настраиваем их на внутреннее, личностное развитие — объясняем, что важно развить свои способности и достичь своего личного максимума", — говорит Людмила Милькина.

Результаты работы педагогического коллектива говорят сами за себя: воспитанники школы-интерната регулярно принимают участие в предметных олимпиадах для детей с нарушением слуха по математике, биологии, русскому языку и географии.

Несмотря на трудности "ковидного" года, то и дело приходилось уходить на "дистанционку" — ребята с успехом выступали в различных конкурсах и проектах.

Весной в стенах школы прошел VI Международный фестиваль-конкурс театров и студий моды среди детей с нарушениями слуха "Deafile". Участие в нем приняли почти 200 ребят из разных городов. Самарская коллекция "Кологод" шла вне конкурса и поразила жюри своей изысканностью и неповторимостью. Оценивали ее известные в мире моды персоны: арт-директор проекта "Поволжские сезоны Александра Васильева" Мария Казак и Анастасия Виноградова — одна из самых известных в стране моделей на коляске.

Осень также оказалась щедрой на события — в октябре школьный театр моды "Золотая свирель" принял участие в XX Фестивале-конкурсе дизайнеров "Поволжские сезоны Александра Васильева", который состоялся в Самарском областном театре оперы и балета. "Наши ребята выступили на высоком профессиональном уровне", — сказала Марина Ухмакова, преподаватель дополнительного образования.

И, пожалуй, предмет особой гордости всего педагогического коллектива — театр жестовой песни "Дети Солнца". "Чтобы поставить одну композицию, потребовалось почти полгода. Дети буквально жили песней — эмоции, мимика — все раскрывается. Для наших ребят это особенно важно", — делится педагог.

В школе развито волонтерское движение — творческие коллективы выступают с концертами в других школах и пансионатах, принося радость своим сверстникам и их родителям.