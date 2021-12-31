Андрей Ершов: "В регионе сеять надо лучшее"

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" в 2021 году продолжал расширять ассортимент услуг в области семеноводства и защиты растений, усовершенствовать и модернизировать материально-техническую базу, а также осваивать новые виды деятельности для формирования внебюджетных источников финансирования.

Апробировано и зарегистрировано

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области в 2021 году проверил 205 тыс. тонн семян озимых и яровых культур на посевные качества. Из них в рамках государственного задания было проверено 117,9 тыс. тонн. Количество оригинальных и элитных семян по яровым культурам составило 19,8%, по озимым — 15,5%.

Апробировано и зарегистрировано в рамках государственного задания 146 тыс. га посевов яровых зерновых и озимых культур, выдано 2028 сертификатов соответствия. Большая часть сертифицированных культур — зерновые, картофель, плодовые.

Испытательная лаборатория филиала прошла подтверждение своей компетентности в национальной системе "Росаккредитации". На очереди расширение области аккредитации на проведение анализов на посевные и сортовые качества семян, а также аккредитация по сертификации посевных и сортовых качеств культур.

Защита растений

Фитосанитарному мониторингу в 2021 году было подвержено 2 млн га, фитоэкспертизе — 172 тыс. тонн семян, что составляет 79% от всех высеянных. В течение вегетационного периода были выявлены и проведены мероприятия по борьбе с сорными растениями на площади 1028 тыс. га, борьба с вредителями — на площади 59 тыс. га, борьба с болезнями сельскохозяйственных растений — на 445 тыс. га.

Испытательная лаборатория филиала оказывала услуги по анализу средств защиты растений, качества зерна и выписке деклараций соответствия на произведенную продукцию.

Местной селекции

Яровые зерновые, зернобобовые, а также озимые культуры на 98% представлены в Самарской области сортами отечественной селекции и, что особенно ценно, на 60% оригинаторами и производителями этих сортов являются НИИСХ им. Тулайкова и НИИСС им. Константинова.

Семян отечественной селекции высажено 0,493 тыс. тонн, или 4% от высеянных. Зарубежной селекции — 12,506 тыс. тонн — 93%. Увеличение доли отечественной селекции составило 2%.

В Самарской области в 2021 году было высажено 13,4 тыс. тонн картофеля на площади 3,687 тыс. га, все семена кондиционны. Из них мини-клубней 455,7 тыс. штук; 9,5 тыс. штук растений in vitro, оригинальной категории 0,232 тыс. тонн, элитной категории 4,27 тыс. тонн, репродукционной 1-2 категорий — 4,79 тыс. тонн, репродукционной на товарные цели — 3,69 тыс. тонн, несортовых — 0,4 тыс. тонн. Потребность в семенах картофеля на посадку 2022 года составляет 13,77 тыс. тонн, обеспеченность в семенах — 210%.

Под урожай 2022 года в хозяйствах Самарской области заложено 28,944 тыс. тонн семенного картофеля, из них мини-клубней — 17,545 тыс. штук, оригинальной категории — 0,5099 тыс. тонн, элитных — 8,6975 тыс. тонн, репродукционных — 12,857 тыс. тонн и категории РСт — 6,8 тыс. тонн, несортовых нет.

Продвигаем отечественное

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" и ООО "RU SEED" заключили дилерский договор на продвижение сортов и гибридов подсолнечника и сои отечественной селекции по нашему региону. В настоящий момент ООО "RU SEED" сотрудничает с ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им В. С. Пустовойта, ведущим научно-исследовательским учреждением Российской Федерации в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур с более чем вековой историей. Целью совместной деятельности является развитие отечественной селекции и семеноводства. Производство семян ведется с соблюдением полного комплекса технологических мероприятий. Они включают 4-6 сортовых прополок, контролируемых специалистами, соблюдение пространственной изоляции — 3000 м на полях с высоким агрофоном. Семена доводятся до посевных кондиций с учетом всех требований на современном заводе, расположенном в Краснодарском крае.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— В 2022 году филиал продолжит заниматься теми темами, которым уделялось первоочередное внимание в 2021 году. Это дальнейшее внедрение цифрового фитосанитарного мониторинга вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных угодьях, а также ведение электронного документооборота по мониторингу проверки качества семенного материала в программе "АгроСемЭксперт".

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