В последнее время в облике Похвистнева появились новые черты. Это замечают не только гости города, которые оценивают его свежим взглядом после долгого отсутствия, но и горожане, которые знают каждую улицу, что особенно ценно.

В непростой период ограничений и жесткой экономии реализован ряд проектов по благоустройству, ремонту дорог, обеспечению жильем различных категорий граждан, энергосбережению, ведутся работы по национальному проекту "Экология". За три года заметно усовершенствовалась городская инфраструктура, активно продолжается дорожное строительство и благоустройство общественных территорий.

Еще недавно дороги были одной из самых больших городских проблем, теперь, когда улицы Бережкова, Гагарина, Революционная, Мира, часть улиц Лермонтова, Куйбышева, Комсомольской приведены в порядок, ремонтники приступили к асфальтированию второстепенных дорог. В 2020 году заасфальтировали ул. Газовиков, ту ее часть, где никогда не было асфальта, в 2021 году — улицу Кольцова, в планах — параллельная им ул. Неверова.

В уходящем году приведены в порядок 5 крупных дворовых территории. Ремонт их дорожного полотна синхронизируется с муниципальной программой "Формирование комфортной городской среды городского округа Похвистнево" национального проекта "Жилье и городская среда". Это значит, что многоквартирные дома, кроме нового асфальтобетонного покрытия, получают благоустроенный двор с новыми малыми архитектурными формами.

В городе планомерно ведется благоустройство общественных территорий. Так, в 2021 году на территории "Похвистнево Арена", построенной по нацпроекту "Демография" в 2020 году, появился новый сквер, нашлись средства на установку новых скамеек, урн, бордюров на городской площади. Обрела современный облик часть пешеходной зоны на ул. Васильева. В 2022 году работы на этой улице продолжатся благодаря участию горожан в выборе общественной территории, подлежащей благоустройству.

Преображается облик города еще и благодаря инициативе горожан. Те, кто бывает в Похвистневе, наверное, помнят, что в 2017 году на ул. Гагарина появился арт-объект, посвященный первому полету человека в космос. Теперь вокруг него небольшой уютный сквер со скамеечками и зелеными насаждениями. В рамках Губернаторского проекта "СОдействие" во дворе новостроек на ул. Бережкова установлен большой игровой комплекс для детей, по инициативному проекту "Безопасный город" заменены все светофоры.

Безопасности и комфорта добавила городу и замена почти 2500 светильников уличного освещения. Основная задача, которая стояла при проведении работ, не только светлые улицы, но и энергосбережение, повышение эффективности использования электроэнергии для наружного освещения на территории Похвистнева. Заметим, что оплата за оказанные услуги будет осуществляться за счет экономии электроэнергии, полученной благодаря установленным энергосберегающими светильниками, в течение 6 лет.

В этом году на электросетях города Похвистнево проведены масштабные работы по модернизации, которые обошлись в сумму, превышающую 70 миллионов рублей. Компания, занимающаяся их эксплуатацией, все работы произвела исключительно за свой счет, без привлечения бюджетных средств. Итогом преобразований стало уменьшение количества случаев аварийных отключений и потерь электроэнергии, повышение качества поставляемой электроэнергии, изменение внешнего вида объектов электросетей, а значит, и всего города.

В уходящем году начат еще один крупный и дорогостоящий проект — строительство очистных сооружений в рамках нацпроекта "Экология".

Город растет и развивается, участвует в программах переселения из аварийного жилья, обеспечения жильем молодых семей, поддерживает детей-сирот, специалистов, приезжающих на работу, — тренеров, медиков, педагогов, работников культуры.

Даже в этот непростой год пандемии и ограничений удалось реализовать многое из запланированного благодаря поддержке областного правительства. Сегодня у Похвистнева есть все, чтобы двигаться вперед и строить планы на будущее.

Сергей Попов, глава Похвистнева:

— Мы стараемся слышать горожан, учитывать их пожелания и запросы. В конце года Минтранс Самарской области выделил дополнительные средства на ремонт дорог с твердым покрытием. Речь идет об автомобильной дороге на ул. Гагарина и ремонте проезда под ж/д мостом, который соединяет северную и южную части города, разделенные железной дорогой. Ремонт стратегически важного городского объекта, пропускная способность которого составляет до 500 машин в час, обеспечит стабильную работу всей городской дорожной сети.