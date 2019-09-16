Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса

Компания "Агролизинг" работает только с проверенными поставщиками и предлагаетсельхозтоваропроизводителям технику, которую можно приобрести в федеральный, коммерческий лизинг либо в кредит.
Среди поставщиков компании — более десятка создателей высокоэффективной техники для поля. "Агролизинг" является официальным дилером таких производителей, как
- Тонар
- Навигатор
- БДМ Агро
- Беллота
- Миллеровосельмаш
- НьюТон
- Алмазсельмаш
- ПСК СУР
- Краснокамский ремонтномеханический завод
- РИТМU.
Лизинг позволяет снизить закупочную стоимость техники — от 5 до 10% от заводской цены, продляет гарантийный срок обслуживания техники. Он дает возможность приобретения современных машин при минимальных затратах собственных средств. Беспрецедентная низкая ставка при покупке в лизинг составляет 2,5% годовых.
На таких привлекательных для сельхозтоваропроизводителей условиях в "Агролизинге" можно купить культиваторы и дискаторы, лемешные плуги и посевную технику, агрегаты для кормозаготовительных работ, тракторные прицепы, бороны, погрузчики, комбайны и запчасти.
Опытные сотрудники компании помогут выбрать нужный продукт и дадут рекомендации по сопутствующим товарам и вариантам доставки.
Отдел по обслуживанию клиентов работает ежедневно в круглосуточном режиме.
Контакты:
Российская Федерация, г. Самара, Московское ш., 20 км, стр. 75, оф. 317
Тел.: 8 (846) 2556606
Email: info@agroleasing.su
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