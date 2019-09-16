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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Агролизинг" работает только с проверенными поставщиками и предлагаетсельхозтоваропроизводителям технику, которую можно приобрести в федеральный, коммерческий лизинг либо в кредит.

Среди поставщиков компании — более десятка создателей высокоэффективной техники для поля. "Агролизинг" является официальным дилером таких производителей, как

  • Тонар
  • Навигатор
  • БДМ Агро
  • Беллота
  • Миллеровосельмаш
  • НьюТон
  • Алмазсельмаш
  • ПСК СУР
  • Краснокамский ремонтномеханический завод
  • РИТМU.

Лизинг позволяет снизить закупочную стоимость техники — от 5 до 10% от заводской цены, продляет гарантийный срок обслуживания техники. Он дает возможность приобретения современных машин при минимальных затратах собственных средств. Беспрецедентная низкая ставка при покупке в лизинг составляет 2,5% годовых.

На таких привлекательных для сельхозтоваропроизводителей условиях в "Агролизинге" можно купить культиваторы и дискаторы, лемешные плуги и посевную технику, агрегаты для кормозаготовительных работ, тракторные прицепы, бороны, погрузчики, комбайны и запчасти.

Опытные сотрудники компании помогут выбрать нужный продукт и дадут рекомендации по сопутствующим товарам и вариантам доставки.

Отдел по обслуживанию клиентов работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Контакты:

Российская Федерация, г. Самара, Московское ш., 20 км, стр. 75, оф. 317

Тел.: 8 (846) 2556606

Email: info@agroleasing.su

http://agroleasing.su

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