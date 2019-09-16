Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса

Компания "Агролизинг" работает только с проверенными поставщиками и предлагаетсельхозтоваропроизводителям технику, которую можно приобрести в федеральный, коммерческий лизинг либо в кредит.

Среди поставщиков компании — более десятка создателей высокоэффективной техники для поля. "Агролизинг" является официальным дилером таких производителей, как

Тонар

Навигатор

БДМ Агро

Беллота

Миллеровосельмаш

НьюТон

Алмазсельмаш

ПСК СУР

Краснокамский ремонтномеханический завод

РИТМU.

Лизинг позволяет снизить закупочную стоимость техники — от 5 до 10% от заводской цены, продляет гарантийный срок обслуживания техники. Он дает возможность приобретения современных машин при минимальных затратах собственных средств. Беспрецедентная низкая ставка при покупке в лизинг составляет 2,5% годовых.

На таких привлекательных для сельхозтоваропроизводителей условиях в "Агролизинге" можно купить культиваторы и дискаторы, лемешные плуги и посевную технику, агрегаты для кормозаготовительных работ, тракторные прицепы, бороны, погрузчики, комбайны и запчасти.

Опытные сотрудники компании помогут выбрать нужный продукт и дадут рекомендации по сопутствующим товарам и вариантам доставки.

Отдел по обслуживанию клиентов работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Контакты:

Российская Федерация, г. Самара, Московское ш., 20 км, стр. 75, оф. 317

Тел.: 8 (846) 2556606

Email: info@agroleasing.su



http://agroleasing.su

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