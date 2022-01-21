Николай Абашин: "Потенциал урожайности не исчерпан"

Какое количество сельхозорганизаций насчитывается в регионе и какие направления развития АПК сегодня наиболее актуальны? Сколько хлеба, молока и мяса ежедневно производится в губернии и как решаются задачи обеспечения продовольственной безопасности? Каким образом поддержать аграриев и сдержать рост цен на продовольствие? Об этом в интервью "Итогам года" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

Обеспечиваем потребности

- Каковы параметры агропромышленного комплекса Самарской области и какой объем господдержки направлен в региональный АПК в 2021 году?

- Сегодня производством продукции растениеводства и животноводства в регионе занимается свыше 1,5 тысячи сельскохозяйственных организаций и две тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. На финансирование сельского хозяйства Самарской области предусмотрены средства в объеме 5 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей за счет областного бюджета. Государственная поддержка местных сельхозтоваропроизводителей оказывается по 41 направлению. Также аграрии могут привлекать льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты по ставке, не превышающей 5% в год.

- Ежегодно в регионе увеличивается посевная площадь, за счет чего это происходит?

- В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств увеличилась на 52,3 тыс. га и составила 2179,7 тыс. га. Рост посевных площадей обусловлен, в том числе вводом в оборот неиспользуемых земель.

- Несмотря на засуху, в этом агросезоне хлеборобы собрали почти 2 млн тонн зерна. За счет чего удалось это?

- В текущем году собрано 1,9 млн тонн зерна и 930 тыс. тонн подсолнечника, что соответствует средним многолетним значениям, обеспечивает внутренние потребности региона и позволяет осуществлять экспортные поставки. Собрано, кроме того, 108 тыс. тонн картофеля и 113 тыс. тонн овощей открытого грунта. Дефицит осадков, особенно в критические фазы развития растений, существенно влияет на формирование будущего урожая, но своевременное проведение хозяйствами комплекса агротехнических мероприятий позволило получить достойный урожай. Немаловажным условием для сохранения и увеличения урожая служит внесение минеральных удобрений. В текущем году объем их применения по сравнению с уровнем 2020 года вырос в 1,5 раза.

Поддерживаем основные направления

- По каким направлениям осуществляется господдержка хозяйств?

- На поддержку производителей продукции растениеводства в этом году предусмотрено свыше 770 млн рублей бюджетных средств. Одно из важнейших направлений - развитие мелиорации, которая поможет снизить влияние климатических условий. Существующие меры государственной поддержки - возмещение 50% затрат на строительство или техническое переоснащение объектов мелиорации - способствуют росту интереса сельхозтоваропроизводителей к этим проектам.

Для своевременного проведения всех агротехнологических работ необходим современный комплекс техники. За счет средств регионального бюджета животноводческим хозяйствам компенсируется до 50% стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования. В текущем году на эти цели направлено 202,4 млн рублей.

Кроме того, у нас в области осуществляют деятельность семь организаций, занимающиеся сельскохозяйственным машиностроением, что дает аграриям ценовые преимущества при закупке сельхозмашин.

- Как обстоят дела в животноводческой отрасли?

- По данным на 1 октября, в Самарской области насчитывается 228,7 тыс. голов крупного рогатого скота и 168,6 тыс. голов овец и коз. За 9 месяцев 2021 года в регионе произведено 357,7 тыс. тонн молока, производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 86,3 тыс. тонн. Для повышения продуктивности молочных хозяйств из основного стада выводятся низкопродуктивные животные и осуществляется закупка нетелей, имеющих высокий генетический потенциал. Животноводство требует наибольшего вложения ресурсов. В текущем году на его поддержку направлено более 1 млрд рублей.

На возмещение части затрат на приобретение кормов предусмотрено 107,77 млн рублей. Еще одним новшеством стала компенсация части затрат при переходе малых хозяйств со свиноводства на альтернативные виды животноводства.

- Как решаются задачи обеспечения продовольственной безопасности региона?

- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности наращивают выработку продовольственных товаров широкого ассортимента. Производством продуктов питания и напитков в Самарской области занимается более 700 организаций. Ежедневно в регионе вырабатывается 320 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 540 тонн молочной продукции, 520 тонн муки и крупы, 125 тонн колбасных и мясных изделий, 340 тонн кондитерских изделий.

В прошлом году предприятия областного пищепрома отгрузили товаров собственного производства на сумму 96,5 млрд рублей. Наиболее высокими темпами развивается производство молока, муки, колбасных изделий. За первое полугодие 2021 года наблюдается значительное повышение объемов производства сыра и сырных продуктов (в 2,2 раза), а также мясных полуфабрикатов, мучных кондитерских изделий, томатных продуктов - кетчупа, соусов, паст.

- Какие меры сдерживания роста цен на продовольствие применяются в регионе?

- Для стабилизации цен на продовольственные товары в 2021 году введены новые меры государственной поддержки. Это касается возмещения части расходов на приобретение продовольственной пшеницы для производителей муки. Помимо мукомолов, мы поддерживаем производителей хлеба и хлебобулочных изделий, а также возмещаем часть затрат на производство и реализацию в розницу бутилированного подсолнечного масла.

В настоящее время правительство Самарской области ведет работу по принятию мер в целях дальнейшего сдерживания цен на продовольственные товары, а также разрабатывает механизмы реализации на ярмарках продукции напрямую от производителя.

- Как национальные проекты влияют на развитие регионального АПК?

- Важен для развития животноводства нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в который входит федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". В рамках региональной составляющей этого проекта в 2021 году в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечено 108 новых членов. Еще одним механизмом поддержки служитгрант "Агростартап", его получили 12 фермеров региона, благодаря чему в сельской местности было создано 43 новых рабочих места. На грантовую и акселерационную поддержку в текущем году направлено почти 40 млн рублей. Бюджетные средства позволят главам КФХ реализовать бизнес-проекты по развитию мясного и молочного животноводства. Восьми кооперативам оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение КРС, техники и оборудования для оснащения кооперативов.

Растениеводство региона получает поддержку по линии национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Наращиваем экспортный потенциал

- Какие виды продукции регионального АПК востребованы на зарубежных рынках и каковы объемы экспорта в этом году?

- Количество экспортеров растет год от года, расширяется и номенклатура вывозимой продукции. В этом году экспорт продукции осуществляет 181 организация. По данным Федеральной таможенной службы, на начало ноября объем экспорта продукции АПК из Самарской области составляет 225,4 млн долларов США. Основная доля зарубежных отгрузок из региона приходится на продукцию масложировой отрасли (45%), которая востребована в Центральной и Южной Африке, Западной Европе, и продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (24%), активно экспортируемую в Азию, Северную и Южную Америку.

- Как развивается инвестиционная деятельность в региональном АПК?

- Как уже было сказано, в рамках государственной поддержки инвесторам частично возмещаются затраты на модернизацию машинно-тракторного парка и приобретение оборудования. Серьезную поддержку получают проекты в сфере мелиорации земель, а также проекты, связанные с приобретением сельскохозяйственных животных. Так, в этом году на территории действующей молочно-товарной фермы в Ставропольском районе завершено строительство коровника на 400 голов дойного стада с доильно-молочным блоком. В настоящее время в регионе реализуется еще несколько инвестиционных проектов, направленных на развитие молочного животноводства. Все они получают поддержку со стороны государства.

В 2019 году был осуществлен запуск новой высокотехнологичной производственной линии розлива сокосодержащей продукции на базе фирмы "Нектар". В этом году компания "Данон Россия" реализовала инвестпроект по обновлению и модернизации молочного комбината "Самаралакто" с целью увеличения производственных мощностей. Благодаря этому на территории Самарской области будет создан второй в России инновационный хаб по производству современных молочных продуктов. Кроме того, в текущем году губернатор дал старт строительству завода по производству сыра компании "Карат-Тольятти".

Модернизируем парк техники

- Какова динамика модернизации машинно-тракторного парка в регионе?

- За последние пять лет в губернии на четверть обновился парк основных видов сельскохозяйственной техники, благодаря чему наметилась тенденция к сокращению числа машин, отработавших амортизационные сроки. Доля старой техники в Самарской области на 10% ниже, чем в среднем по стране. Ежегодно хозяйствами области приобретается до 600 тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также около 2 тыс. единиц иной сельскохозяйственной техники. Предпочтение отдается российским маркам.

За девять месяцев 2021 года нашими аграриями приобретено 282 трактора, 136 зерноуборочных комбайнов, семь кормоуборочных комбайнов и другой техники на сумму более 5,4 млрд рублей.

Основными источниками для обновления машинно-тракторного парка области сегодня служат собственные средства предприятий, льготные инвестиционные кредиты, а также лизинг. Поставка техники на льготных условиях активно осуществляется через государственную лизинговую компанию АО "Росагролизинг". За 10 месяцев текущего года аграриям поставлено 404 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 2,1 млрд рублей, в том числе 85 тракторов и 71 комбайн.

Готовим кадры

- Как решаются вопросы кадрового обеспечения сельского хозяйства?

- Министерство ежегодно проводит отбор базовых предприятий для прохождения производственной практики студентов. Сельхозпредприятиям, принимающим студентов на практику и несущим затраты по оплате их труда и проживания, компенсируется до 30% затрат. Кроме того, компенсируется 90% понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам. В прошлом году 89 студентов Самарского государственного аграрного университета прошли практику в крупнейших агрокомпаниях региона. В 2021 году 23 сельхозорганизации привлекли на практику 174 студента областного аграрного вуза. На возмещение затрат сельхозпредприятиям региона в текущем году предусмотрено более 6,3 млн рублей.

Одним из важнейших итогов этой работы стало создание связки работодатель - студент - вуз. Дополнительным бонусом для студента, наряду с приобретаемым опытом работы на ведущих предприятиях сферы АПК, служит достойная оплата его труда. Кроме того, меры государственной поддержки для молодых специалистов аграрного сектора региона предусматривают денежные выплаты - единовременную (от 34,5 до 69 тыс. руб.) и ежемесячную (от 4 до 11 тыс. рублей).

В этом году в Самарской области впервые реализуется проект "Здесь начинается профессия", направленный на усиленную подготовку студентов аграрных образовательных учреждений к чемпионату WorldSkills Russia.

Развиваем села

- Насколько масштабно сегодня идет пространственное развитие села?

- На реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" в 2021 году запланировано финансирование в размере 1,1 млрд рублей.

В рамках программы реализуются проекты компактной жилищной застройки в Сергиевском, Большечерниговском, Кинельском и Исаклинском районах Самарской области. Ведется строительство 20 индивидуальных жилых домов общей площадью 1,3 тыс. квадратных метров, восемь из них уже построены, по остальным двенадцати завершаются строительно-монтажные работы. Кроме того, 19 семей сельских жителей получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельских территориях.

Реализован проект комплексного развития села Зуевка в Нефтегорском районе, включающий в себя капитальный ремонт школы и реконструкцию сельского водопровода. В текущем году планируется реализовать 268 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, на 247 объектах работы уже завершены.