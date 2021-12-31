Валерий Азязов: "Мы хотим, чтобы и последующие годы оставались Годами науки"

Год науки и технологий стал своеобразным "ускорителем" национального проекта "Наука", по результатам реализации которого Россия должна войти в пятерку мировых лидеров по приоритетным направлениям. О том, над чем работал в этом году Самарский филиал Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (СФ ФИАН), какие возможности открывают исследования ученых для изучения Вселенной, космической отрасли страны, насколько востребованы научные разработки промышленными предприятиями, как складываются отношения с региональными властями и как скоро начнет работу центр лабораторной астрофизики, "Итогам года" рассказал директор филиала, доктор физико-математических наук Валерий Азязов.

— Изучение Вселенной остается актуальным на всем протяжении истории цивилизации. Какие исследования проводит ваш институт в этой сфере и насколько их результаты востребованы космическим кластером региона?

— В Самарском филиале ФИАН проводятся исследования по самым разным направлениям физики, и полагаю, что результаты многих наших фундаментальных и прикладных разработок могут, и надеюсь, рано или поздно будут востребованы космическим кластером. Например, мы довольно успешно занимаемся совместно с головным институтом синтезом новых типов сегнетоэлектрических жидких кристаллов и созданием на их основе оптических модуляторов нового поколения с уникальными характеристиками. Такие устройства будут востребованы в системах межспутниковой связи, а также для проведения фундаментальных исследований в условиях космоса. Совместно с Международным научно-исследовательским центром по теоретическому материаловедению мы проводим исследования по созданию металлорганических координационных полимеров.

Другим актуальным направлением являются фундаментальные исследования физикохимии воспламенения и горения топлив, разработка энергоэффективных и экологически чистых технологий горения. Сегодня такие технологии могут быть разработаны только на основе новых знаний о детальных механизмах элементарных атомно-молекулярных процессов, протекающих в зонах горения различных установок. Сотрудники СФ ФИАН определили сотни кинетических констант для самых разных атомно-молекулярных процессов, протекающих при различных условиях. Исследования проводятся совместно с научно-исследовательской лабораторией "Физика и химия горения" Самарского университета и в международных коллаборациях, поскольку определение констант требует использования современных подходов квантовой химии и статистической физики, а также экспериментальных установок мирового уровня.

— Самарский филиал ФИАН, организованный в 1980 году по инициативе лауреата Нобелевской премии академика Николая Басова, с самого основания занимается решением фундаментальных и прикладных задач в области создания новых лазерных систем и технологий. Какие исследования проводятся у вас сейчас?

— Мы продолжаем прикладные разработки в области лазерных технологий. Наш филиал является единственной организацией в России, где проводятся систематические исследования по лазерному ударному упрочнению алюминиевых сплавов, описывающие общую картину исследуемого процесса. У нас есть специалисты с уникальными компетенциями в области лазерной сварки. Эти компетенции использовались, например, при изготовлении корпуса спутника, заказанного нам Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (Иркутск).

В последние годы в филиале активно развиваются направления, связанные с астрохимией и астрофизикой. И здесь хочется отметить успехи нашего теоретического сектора. Мы получили значимые результаты в области газодинамики и магнитогазодинамики солнечной плазмы и межзвездной среды. Результаты публикуются в высокорейтинговых журналах, поддерживаются грантами регионального и федерального уровней. Эти исследования проводятся в рамках совместного с Самарским университетом НОЦ "Физика неравновесных открытых систем".

— Что, на ваш взгляд, можно считать событием года для Самарского филиала ФИАН?

— Главным событием 2021 года — Года науки и технологий — для Самарского филиала ФИАН стали работы в рамках крупного гранта Правительства РФ (мегагранта) "Возникновение и эволюция органических соединений в нашей Галактике". Мы выиграли его в декабре прошлого года. Руководителем гранта является профессор Гавайского университета на Маноа (США) Ральф Кайзер, крупнейший специалист в области астрохимии и астрофизики. В рамках гранта в нашем филиале создается Центр лабораторной астрофизики. Что сделано к сегодняшнему дню? Сформирован коллектив центра, в который вошли как ведущие, так и молодые ученые СФ ФИАН, приглашены специалисты из ФИАН и Института астрономии РАН. В ЦЛА мы активно привлекаем студентов и аспирантов Самарского университета, аспирантов ФИАН.

На базе филиала готовятся помещения для Центра лабораторной астрофизики — завершен ремонт основных лабораторий, продолжается ремонт других помещений. Идет процесс закупки оборудования для создания уникальной сверхвысоковакуумной научной установки по моделированию условий глубокого космоса. На этой установке будут проводиться астрофизические эксперименты, воспроизводящие условия межзвездной среды. Эти эксперименты помогут понять, каковы механизмы роста органических соединений в низкотемпературных межзвездных льдах, позволят уточнить концепцию эволюции органических соединений в космосе и приблизить нас к разгадке происхождения жизни на Земле.

Решение этих задач наряду с проведением астрофизических экспериментов и астрономических наблюдений подразумевает и современные квантово-химические расчеты электронной структуры молекул, астрохимическое моделирование. Такие расчеты уже успешно проводятся сотрудниками центра на суперкомпьютере "Сергей Королёв" Самарского университета. Часть результатов подтверждается экспериментами, проводимыми в лабораториях США, а часть ждет подтверждения в лаборатории Центра.

Среди событий года хотелось бы отметить рабочую встречу в стенах СФ ФИАН с представителями правительства Самарского региона, НОЦ "Инженерия будущего" и Технопарка "Жигулевская долина". На встрече мы наметили направления интеграции фундаментальных и прикладных разработок филиала в повестку региона. Уже достигнуты определенные успехи, и мы надеемся, что эти положительные тенденции продолжатся в будущем году. Хотелось бы особо поблагодарить организатора встречи — советника губернатора Ирину Анатольевну Скупову за постоянную поддержку филиала.

Год науки и технологий для СФ ФИАН был насыщенным и интересным, с яркими исследованиями и весомыми результатами, хорошими публикациями и проектами, интересными конференциями и семинарами (преимущественно онлайн), с нерешенными задачами, сомнениями и проблемами, удачами и победами. Мы хотим, чтобы и последующие годы оставались в России и Самарском регионе годами науки — пусть без официальных объявлений — с ее всесторонней поддержкой, открытием возможностей для молодых, широкой популяризацией научных знаний.