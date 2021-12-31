Вера Халаева: "Мы становимся сильнее"

Большая работа, которая проводится системой образования Самары по повышению качества знаний, приносит убедительные результаты. Растет не только средний балл за выполнение проверочных работ, но и количество отличников среди выпускников школ.

Средний балл растет

В 2021 году участниками всероссийских проверочных работ в 4-8 классах стали все без исключения образовательные организации Самары. По сравнению с осенью 2020 года средний балл за выполнение проверочных работ вырос не только по русскому языку и математике, но и по другим предметам.

В прошедшем году государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась только по русскому языку и математике. В Самаре средний балл по математике и русскому традиционно выше, чем по Самарской области. С каждым годом увеличивается количество выпускников с отличными аттестатами — в 2021 году такие аттестаты получили 8,8% девятиклассников. "Большинство наших выпускников-отличников получили пятерку по двум сданным предметам", — уточняет Вера Халаева, руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области.

Повысился по сравнению с прошлым годом в школах Самары и средний балл по десяти предметам единого государственного экзамена (русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, английскому и французскому языкам, литературе, обществознанию). Количество выпускников, получивших аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении", увеличилось в 1,1 раза по сравнению с 2020 годом. 97,3% претендентов на медали подтвердили свои отличные результаты, что тоже превысило результат прошлого года. Особая гордость самарского образования — 77 "стобалльников". Причем 6 человек из них — "мультистобалльники ЕГЭ". Выпускник Самарского международного космического лицея Артем Агарков получил наивысший балл по трем предметам (русский язык, математика, физика), а 5 выпускников — по двум предметам.

В рамках нацпроекта

Для достижения целей и задач национального проекта "Образование" в школах Самары активно реализуются региональные проекты: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность" и "Патриотическое воспитание граждан РФ".

В проекте "Современная школа" приняла участие школа-интернат № 71 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Проект "Успех каждого ребенка" помог самарским школьникам стать участниками открытых онлайн-уроков навигационного портала "Проектория", где лекторами выступают руководители корпораций, известные деятели различных профессиональных сфер.

Проект "Цифровая образовательная среда" обеспечил все школы округа высокоскоростным доступом к интернету. Обновлена компьютерная техника в 173 образовательных организациях.

С помощью федерального гранта в рамках проекта "Молодые профессионалы" в уходящем году на базе Самарского государственного колледжа созданы мастерские современного уровня.

Вера Халаева, руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области:

— Самарское управление считает главнейшей задачей повышение качества образования. Школа должна не только стремиться к тому, чтобы дать детям фундаментальные знания по ключевым предметам, но и научить применять их. Подготовить к взрослой жизни, помочь в выборе профессии, раскрыть и развить способности каждого ребенка — вот какие задачи стоят перед нами. Вызовы времени заставляют школу многое менять, но это остается незыблемым. Прошедший год был нелегким, но это не помешало получить отличные аттестаты, принять участие в интересных проектах, сделать шаг в выборе профессии. Чем больше испытаний, тем сильнее мы становимся, приобретая новые знания и новый опыт.