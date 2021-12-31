Студенты Самарского государственного колледжа успешно осваивают востребованные специальности

Обучение перспективным профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями — главная миссия Самарского государственного колледжа. Осваивать специальности из списка ТОП-50, востребованных в России, студентам помогает участие в профессиональных соревнованиях различного уровня.

Площадка для старта

Одним из центров реализации Национальных проектов в регионе является Самарский государственный колледж, ведущая организация в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Колледж является победителем конкурса на выделение гранта в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование".

СГК — организатор регионального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia по 8 компетенциям: "3D-моделирование для компьютерных игр", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Программные решения для бизнеса", "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий", "Разработка мобильных приложений", "Разработка компьютерных игр и мобильных приложений", "Дизайн интерьера" и "Интернет-маркетинг". Более 100 волонтеров помогают в проведении чемпионата. Ежегодно участвуют более 70 сотрудников и студентов колледжа. Только в 2021 году по результатам чемпионатов "Молодые профессионалы" обучающиеся завоевали 14 золотых, 4 серебряных и 14 бронзовых медалей. Звание лучших в своей компетенции обладатели золотых медалей подтверждают в финале национального чемпионата.

Именно в финале национального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионал" (WorldSkills Russia) 2021 года студенты Самарского государственного колледжа Максим Тухтаев и Алена Романова заняли 3 место в компетенции "Разработка виртуальной и дополненной реальности", где участники разрабатывают два приложения: виртуальной реальности и дополненной реальности. По заданию команды должны были разработать приложения от дизайн-документа до рабочего продукта. Данила Зайченко занял 3 место в компетенции "3D-моделирование для компьютерных игр", где участник должен был нарисовать, смоделировать и создать анимированную трехмерную модель для игры, в зависимости от ее жанра.

На отборочных соревнованиях, приравненных к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), студенты колледжа Павел Солдатов и Максим Антонов заняли третье место в компетенции "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий". Технология представляет собой распределенную базу данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях (сделках), проведенных участниками системы.

Medallion of Excellence (медальон за профессионализм) получила Алена Трефилова по компетенции "Дизайн интерьера" студентка СГК, которая отлично справилась с заданием.

Стимул развития

В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" в номинации "Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков" в 2020 году проходил региональный этап конкурса "Лучший наставник". В нем принимала участие директор ООО "Волна" Ольга Кучер, которая является наставником обучающихся Самарского государственного колледжа и руководителем производственной практикой по специальностям "Дизайн", "Реклама" и профессии "Графический дизайн". Ее бронзовая медаль в конкурсе — показатель высоких стандартов владения методикой подготовки кадров.

Такой высокий старт в профессию, которые дают преподаватели Самарского государственного колледжа своим выпускникам, делает их востребованными в самых различных отраслях.

Оксана Шалдыбина, директор Самарского государственного колледжа:

— Наши студенты традиционно участвуют в ежегодном чемпионате профессионального мастерства "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. Благодаря гранту и при поддержке правительства Самарской области на базе колледжа созданы 4 новые мастерские, которые способствуют более эффективной подготовке студентов к участию в данном конкурсе. "Молодые профессионалы" сегодня — эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Мы рады, что наши обучающиеся являются активными участниками движения WorldSkills Russia и становятся победителями в профессиональных соревнованиях такого уровня.