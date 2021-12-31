Самарский торгово-экономический колледж дает старт в профессию

Выпускники Самарского торгово-экономического колледжа всегда востребованы на рынке труда благодаря качественной подготовке. В 2021 году учебное заведение вышло на новый уровень, получив статус региональной инновационной площадки в сфере профессионального образования.

Знания плюс навыки

Самарский торгово-экономический колледж ведет свою историю с прошлого века.Техникум советской торговли был образован в Куйбышевской области в 1940 году. Сегодня колледж — одно из ведущих учебных заведений среднего профессионального образования по подготовке кадров для экономики, торговли и общественного питания.

В стенах колледжа две тысячи студентов получают образование по 16 специальностям. Здесь готовят экономистов, юристов и менеджеров по продажам, которые смогут работать практически в любой компании. А толковых поваров "отрывают с руками" еще на этапе обучения, уверяют педагоги.

"Мы даем студентам не только прочные знания, но и навыки владения профессией, — говорит директор Самарского торгово-экономического колледжа Наталья Изотова. — Именно поэтому у наших выпускников традиционно высокое трудоустройство. Более 70% из них сразу находят работу по специальности".

В колледже обучают специалистов бродильного производства и виноделия, а также производства молочной продукции. Переработка сейчас на подъеме, и спрос на таких специалистов высок не только в Самарской области, но и в России. Кто-то приобретает специальность, чтобы помочь развивать фермерское хозяйство родителей, которое занимается производством молочной продукции. Кто-то осваивает профессию с целью попасть в крупную компанию. Учиться в Самару едут не только из районов, но и других областей.

Повод для гордости

Студенты колледжа в 2021 году принимали участие во множестве профессиональных и творческих конкурсов и добились значительных успехов. Традиционно отличные результаты они показали на региональных конкурсах по бухучету, торговле и пищевому производству. Но особой гордостью для преподавателей стала победа их воспитанников в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" ("WorldSkillsRussia") в Уфе.

Соревнования проходили по 105 профессиональным компетенциям. Призовые места в региональном чемпионате "WorldSkillsRussia" воспитанники колледжа завоевали в компетенциях: "Ресторанный сервис", "Хлебопечение", "Предпринимательство", "Поварское дело", "Выпечка осетинских пирогов". В компетенции "Хлебопечение" Самарский торгово-экономический колледж и всю Самарскую область представляли студентка 3 курса Ольга Иванова и ее преподаватель-компатриот Ирина Токарева.

"Бронза" далась Ольге нелегко. Победы на таком высоком уровне — это всегда огромный труд, целеустремленность и упорство педагога и конкурсанта, желание идти вперед и профессионально развиваться", — уверена Наталья Изотова.

Крепкие связи

В 2021 году колледж вышел на новый уровень, получив статус региональной инновационной площадки в сфере образования "Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в условиях реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения". Иными словами — ранняя профориентация. По этому направлению идет работа со школами. Ученики 8-9 классов вовлекаются в процесс, состоящий из трех этапов: профориентация (выбор специальности), получение рабочей профессии и участие в юниорском движении "WorldSkillsRussia". Последняя опция доступна наиболее талантливым. Получить профессию к окончанию девятого класса при желании вполне реально.

Колледж открывает своим студентам возможности для совершенствования в профессии и знакомит их с производственной базой высших учебных заведений по выбранному профилю благодаря выстроенным связям с СамГТУ, Самарским государственным университетом и Самарским аграрным университетом.

Долговременное партнерство с предприятиями пищевой промышленности и торговли региона, такими как "Рестория", Самарский БКК, "Балтика", Самарский мясокомбинат, "Сампо", "Метро", "Перекресток", "Пятерочка" и другими приносит ожидаемые результаты и колледжу, и предприятиям, и студентам. Колледж получает поддержку от компаний в организации конкурсов профмастерства. Для конкурса "Лучший продавец", например, торговые сети предоставили учебному заведению все необходимое оборудование, "Сбербанк" оборудовал систему контроля допуска во все помещения колледжа. Выпускники устраиваются на работу в компании-партнеры, а они в свою очередь решают проблему кадров.

Наталья Изотова, директор Самарского торгово-экономического колледжа:

— Конец года для меня — это время подведения итогов, анализ достигнутых результатов и размышления о том, чего достичь не удалось. В условиях новых ограничений нам пришлось перестроить работу своего учреждения, при этом сохраняя традиционность классического образования и сделав большой упор на новые дистанционные образовательные технологии. Среди главных итогов года — увеличение количества обучающихся, преподавателей, особенно молодых, достижение всех показателей национального проекта "Образование", ну и, пожалуй, самое главное — это востребованность выпускников на рынке труда, то, ради чего мы и работаем.