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Управляющая компания "ЖЦ": начните день с хорошего сервиса

ТОЛЬЯТТИ. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УК "ЖЦ" на рынке коммунальных услуг Тольятти с 2018 года. Эта профессиональная управляющая компания ставит своей главной задачей клиентоориентированность и качественный сервис. В 2021 году она вошла в пятерку лучших УК Тольятти. А в общем рейтинге ГЖИ Самарской области занимает двадцатую позицию.

Фото: предоставлено УК ЖЦ

Главная задача УК "ЖЦ" — обеспечить максимально комфортные условия для всех жителей домов. Основные критерии комфорта, на которые может повлиять управляющая компания — это тепло, качественная чистая вода надлежащей температуры, своевременная уборка придомовой территории и подъездов, качественное содержание общедомовой собственности (от лифтов до лампочек на этажах). Все это управляющая компания "ЖЦ" с удовольствием предоставляет жителям.

На рынке коммунальных услуг есть компании, которые исполняют установленный минимум требований, а также копят долги перед ресурсоснабжающими организациями. Управляющая компания "ЖЦ" практикует более современный подход, где большую роль играют прозрачность, открытость, индивидуальный подход и качество услуг.

Мнение собственников является приоритетом для компании, все предложения обсуждаются на собраниях, и окончательное решение остается за жителями. Дом переходит в управление компании только посредством кворума при согласии более 51% собственников. Такой подход при переходе под управление УК "ЖЦ" позволяет избежать судебных тяжб, мешающих полноценному обслуживанию домов.

Управляющая компания подбирает персонал с учетом высоких требований к квалификации. Слесари, электрики, дворники и другие специалисты постоянно контролируются и проверяются на качество выполненных ими работ. Диспетчерская служба принимает все заявки и после устранения неполадок либо замечаний связывается с клиентом для оценки процесса и результата.

Важная деталь в работе УК "ЖЦ" — это оплата коммунальных услуг. "Коммуналку" жители оплачивают напрямую. Они получают несколько квитанции от поставщиков: таким образом, обеспечена полная прозрачность расчетов. Никаких комиссий управляющая компания сюда не закладывает.

В сфере коммуникации УК "ЖЦ" также придерживается современного подхода. Компания первой в Самарской области провела в 2021 году онлайн-голосование собственников через платформу ГИС ЖКХ. Для этого УК разработали информационные материалы и индивидуально с каждым собственником прошли все этапы онлайн-голосования.

По словам Александра Золотарева, о таких необходимых ресурсах, как сайт и электронная почта, даже говорить не приходится. С каждым домом в одном из мессенджеров организован чат, через который необходимая информация быстро поступает к жителям. Здесь же собственники могут задать любые вопросы. Особой популярностью пользуется социальные сети, в которых регулярно публикуются фото, видео и описание выполненных работ на наших объектах.

2021 год стал для компании продуктивным, а 2022 обещает быть ничуть не хуже. В планах УК "ЖЦ" расширение количества объектов на управлении МКД. У компании есть намерение — за счет установленных ими стандартов качества сервиса повысить уровень управляющей компании в рейтинге ГЖИ.

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