Поволжский госколледж отличился высокими достижениями

2021 год для Поволжского государственного колледжа стал богатым на достижения. В одной из номинаций областного конкурса "DigitalEdu-кейс" победителем стала преподаватель Елена Сурайкина. Студенты ПГК завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград в региональном чемпионате Worldskills. А второкурсник Сергей Свиридов стал финалистом и призером Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Областной конкурс методических разработок для учебных занятий в дистанционном режиме "DigitalEdu-кейс" проводится Минобрнауки и Центром профессионального образования. В нем принимают участие педагоги профессиональных образовательных организаций.

Елена Сурайкина стала первой в номинации "Лучшая методическая разработка дистанционного учебного занятия по дисциплинам профессионального цикла". Она представила работу на тему "Работа с жалобами гостей" для студентов, изучающих специальность "Гостиничное дело".

Дистанционные занятия в Поволжском государственном колледже активно развиваются с 2020 года. Такой формат очень популярен у студентов сервисных специальностей. По словам Елены Сурайкиной, именно благодаря опыту проведения онлайн-уроков и методической поддержке колледжа первый этап был пройден успешно. Во втором этапе предстояло показать применение разработки на практике и доказать ее целесообразность.

"Участие в конкурсе дало возможность показать результаты, получить независимую оценку и конструктивную критику. Победа стала мотивацией к развитию личных digital-компетенций и внедрению новых инструментов в процесс образования", — прокомментировала Елена Сурайкина.

Студент Сергей Свиридов в федеральном конкурсе "Большая перемена" участвовал впервые. В его отборочном этапе приняли участие 600 тысяч человек. Команда Сергея блестяще подготовила и защитила свой проект, но в финал прошли только шесть участников. "На последнем этапе конкурса оценивались коммуникативные навыки. Если в полуфинале еще уделялось внимание уровню знаний, то в финале упор делался на взаимодействие с участниками команды и другими составами. Всех снова разбили на команды по 12 человек и дали задания в основном на творчество и общение. С этими испытаниями я тоже успешно справился, прошел в суперфинал и забрал свой приз", — рассказал Сергей Свиридов.

Поволжский государственный колледж уже несколько лет является базовой площадкой для проведения регионального этапа Worldskills. В этом году здесь прошли состязания в девяти номинациях. Воспитанники колледжа показали достойные результаты: две "бронзы" и одно "золото". Всего же команды ПГК выступили в 22 компетенциях регионального конкурса.

В сетевом и системном администрировании, эксплуатации беспилотных авиационных систем, токарных и фрезерных работах на станках с ЧПУ, цифровой метрологии и организации туризма студентам Поволжского государственного колледжа нет равных. И эту традицию подпитывает пополнение наставников. В этом году в колледж пришли работать выпускники и бывшие конкурсанты Даниил Галиев и Ефим Милютин. Они стали тренерами-наставниками и вывели ребят на призовые места. Не удивительно, что за выпускниками ПГК среди работодателей идет настоящая охота — шестнадцать наград в престижном конкурсе говорят сами за себя.

"Наш колледж вошел в состав образовательно-производственного кластера "Профессионалитет", который создается в регионе для укрепления престижа рабочей профессии, развития дуального образования и повышения уровня подготовки будущих профессионалов по запросам предприятий машиностроительной отрасли, — говорит Елена Садыкова, директор Поволжского государственного колледжа. — И я уверена, что опыт, приобретенный в реализации проекта, поможет реализовать потребности и учебным заведениям, и предприятиям, и ребятам".