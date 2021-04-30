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Компания "Экология воды" восстанавливает и возрождает заросшие пруды и реки плавающими мини-экскаваторами

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из всех существующих способов очистки водоемов компания "Экология воды" выбрала самый щадящий для окружающей среды, потому что поставила на службу природе новейшие технологии. Именно они помогают возродить заросшие пруды и реки с минимальными потерями для биоценоза.

Фото: предоставлено компанией "Экология воды"

Очистка и восстановление рек и водоемов ведется плавающими экскаваторами собственной разработки и производства с 1993 года. За эти годы накоплен уникальный опыт очистки сотен объектов. В компании убеждены, что не существует одинаковых прудов и рек. И для восстановления каждого объекта требуется индивидуальное решение.

Суть технологии, применяемой компанией, состоит в использовании плавающих экскаваторов без спуска и выкачивания воды. Мини-экскаваторы — собственная разработка специалистов компании как недорогая альтернатива громоздким зарубежным аналогам. Благодаря своим габаритам оборудование приспособлено к работе даже в самых труднодоступных местах. С его помощью специалисты компании качественно чистят реки, пруды, водоемы от ила, водной растительности, водорослей, камыша, ряски, плавающих островов из растений, проводят углубление дна, одновременно формируя берега под газон.

Земснаряд — плавающий насос, который размывает и взбаламучивает находящийся на дне ил и откачивает его вместе с большим количеством воды за пределы реки или водоема, отжил свое. И у него больше недостатков, чем достоинств.

Во-первых, уничтожается большое количество взрослой рыбы, малька и других гидробионтов. Мощный насос засасывает и буквально перемалывает все, что плавает в воде.

Во-вторых, для работы земснаряда требуется большое количество воды, поскольку он перекачивает ил в виде сильно обводненной пульпы в соотношении до 4-6% от общей массы.

В-третьих, выкачанную воду требуется куда-то отводить, чтобы продолжать работу, а это не всегда возможно в местах городской застройки. И, наконец, земснаряд не справится с камышовыми зарослями и плотными донными водорослями и мусором.

"Наши плавающие мини-экскаваторы значительно меньше тревожат дно, выбирая ил большими кусками с наименьшим количеством воды, — говорит генеральный директор компании "Экология воды" А. С. Наумов. — Рыба и другие водные обитатели распугиваются работающим ковшом и держатся на расстоянии от места проведения работ. Кроме того, вода в водоеме взбаламучивается намного меньше, что позитивно сказывается на здоровье его обитателей. Взвеси практически сразу опускаются на дно и не растекаются по всему водоему".

Мини-экскаватор можно доставить автомобилями на любое расстояние. Ил можно использовать как ценное удобрение.

Конструкция плавающих экскаваторов позволяет очищать водоемы любых размеров. Ил погружается в приемный отсек экскаватора и перевозится к берегу, где загружается в самосвалы с помощью автокрана.

Мини-экскаватор справляется и с сильно заболоченными водоемами, постепенно вынимая вокруг себя грунт и обеспечивая очистку свободной водной поверхности, по которой он перемещается и подвозит грунт к берегу.

107076, город Москва, телефон 8-903-108-07-07

Е-mail: naumov_2002@mail.ru

ochistkapruda.ru

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