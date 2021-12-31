Техникум промтехнологий обеспечивает регион специалистами востребованных профессий

Самарский техникум промышленных технологий объединил в себе прошлое нескольких учебных заведений, которые выпустили тысячи профессионалов своего дела, остающихся востребованными во все времена. Получить качественное образование выпускникам помогает в том числе и участие в конкурсах профессионального мастерства.

История Самарского техникума промышленных технологий началась с открытия в Куйбышеве в 1944 году школы фабрично-заводского обучения № 24. В 1948-м она была реорганизована в ремесленное училище, в 1964-м — в ГПТУ. В 1977-м учащиеся стали получать и среднее образование — профтехучилище было переименовано в СГПТУ № 27, которое в 1995-м стало лицеем, а в 1994-м — Самарским техникумом промышленных технологий. Все эти годы выпускники образовательного учреждения успешно участвовали в создании мощного промышленного потенциала региона. Универсальность подготовки специалистов и сегодня позволяет выпускникам работать и строить карьеру в любых отраслях экономики.

Техникум прошел квалификационный отбор и создал на своей базе центры обучения по компетенциям "Электромонтаж" и "Социальная работа". Направление было выбрано неслучайно. Профессия электрика — одна из самых популярных в списке рабочих специальностей. Этот специалист не только занимается разводкой электричества в квартире или доме, ремонтом электрооборудования. Он следит за правильной прокладкой электрических кабелей, занимается обслуживанием электростанций, снабжающих электричеством районы, города и даже страны. Базового образования техникума достаточно, чтобы занимать руководящие позиции на серьезных предприятиях.

С 2015 года техникум — постоянный участник международного движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Электромонтаж". Сертифицированные эксперты занимаются подготовкой победителей и призеров чемпионатов различного уровня, где учащиеся достигают высоких результатов. За эти годы более 25 студентов приняли участие в чемпионатах WorldSkills Russia различного уровня. В финале национального первенства в 2014 году боролся за звание стать лучшим студент Семен Каштанов, в 2015-м — Равиль Атласов, в 2016-м — Артур Казаков. В 2021 году студент техникума Николай Акимов стал победителем регионального чемпионата по компетенции "Электромонтаж". Одно из заданий чемпионата — программирование системы "Умный дом". Она объединяет в единое целое управление электроснабжением, освещением, водоснабжением, системой вентиляции и кондиционирования, а также систему сигнализации и видеонаблюдения. С этой современной технологией студенты справляются без труда.

В течение 2017-го и 2019 годов техникум стал площадкой повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения из других регионов страны по компетенции "Электромонтаж". Коллеги выполняли практические задания на базе учебно-производственных мастерских техникума.

В 2017 году Распоряжением министерства образования и науки Самарской области № 28 от 20 января СТПТ было присвоено звание ведущего техникума Самарской области, обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. Сегодня учреждение продолжает поддерживать эти стандарты.

Светлана Квиткова, директор Самарского техникума промышленных технологий:

— Значимость участия наших студентов в движении "Молодые профессионалы" — это получение дополнительных знаний, практического опыта работы на современном инновационном оборудовании, общение с другими участниками чемпионата. И конечно, это серьезные бонусы для будущего трудоустройства.