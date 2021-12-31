Препараты "Щёлково Агрохим" эффективно решают агрономические задачи

Средства защиты растений — необходимый компонент в комплексе современного земледелия. Сегодня без их применения сложно получить достойный результат в виде высокого урожая. АО "Щёлково Агрохим" производит средства защиты растений, используя современные инновационные технологии. Качество препаратов компании уже давно оценили и сельхозпроизводители Самарской области.

Химия из Щелково

Компания "Щёлково Агрохим" образована в 1998 году в Щёлковском районе Московской области на базе Щёлковского филиала ВНИИХСЗР и ОАО "Щёлковское предприятие Агрохим". Его история корнями уходит глубоко в прошлое, когда был основан Щёлковский химический завод, который в 2016 году отметил юбилей — 140 лет с дня основания.

"Щёлковское предприятие Агрохим" являлось старейшим производством химической промышленности, занимавшимся выпуском серной кислоты, минеральных солей, пестицидов, катализаторов, жирующих продуктов для меховой и кожевенной промышленности, производством органических и неорганических веществ для различных отраслей. В последние годы пестициды стали основной продукцией и выпускались в специально созданных цехах в период 1980–1990 годов. В 1998 году "Щёлковское предприятие Агрохим" передало "Щёлково Агрохим" несколько основных цехов по производству пестицидов и склады. Щёлковский филиал ВНИИХСЗР, который был организован в 1963 году и признан одним из ведущих институтов отрасли, имел высокий научный потенциал. В состав института входил опытный цех для отработки новых технологий производства пестицидов. Именно мощный интеллектуальный ресурс и люди с богатым практическим опытом стали основой коллектива "Щёлково Агрохим". В 1998 году на предприятии работали 60 человек, а на начало 2017 года численность сотрудников была уже более 1000 человек. В настоящее время "Щёлково Агрохим" — одно из крупнейших производителей пестицидов в России. Это динамично развивающееся предприятие с постоянно растущим объёмом и интенсификацией производства. Объем продаж за последний год составил 22,7 млрд рублей.

Производство химических средств защиты растений — основное направление деятельности компании. В ассортименте более 200 наименований: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты, родентициды, десиканты, феромоны, микробиологические препараты, аминокислотные биостимуляторы, микроудобрения для листовых подкормок и другие. Они используются для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, а также для протравливания семян, предуборочного просушивания, удаления листьев и регулирования роста растений. Руководит АО "Щёлково Агрохим" генеральный директор, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

За конструктивное сотрудничество

В последние десятилетия средства защиты растений компании "Щёлково Агрохим" пользуются заслуженной популярностью и высоким спросом. Предприятие использует научные подходы и инновационные технологии в составлении собственных рецептур препаратов, гарантирующих стабильный результат. Партнером компании с даты своего образования — 2006 года, является сельскохозяйственное предприятие ООО "Степные зори", расположенное в селе Мокша Большеглушицкого района Самарской области. Генеральный директор агрофирмы Александр Васякин. Предприятие занимается растениеводством и входит в число лидеров среди сельхозпроизводителей региона. В хозяйстве трудятся около 70 человек. Парк сельхозмашин составляет более 40 единиц техники зарубежного и российского производства, включая 11 комбайнов. Имеются зерносушилки, очистные линии, 10 опрыскивателей, складские помещения на 30 тыс. тонн продукции, в 2021 году последних прибавилось еще на два — каждый на 10 тыс. тонн. Есть собственная лаборатория. Это по всем параметрам передовое хозяйство, начиная с техники и заканчивая цифровым сопровождением. Оперативные технические снимки со спутника позволяют "Степным зорям" дифференцировать внесение удобрений.

На 14320 гектарах здесь выращивают зерновые, зернобобовые культуры и семена масличных культур. Руководит хозяйством директор Дмитрий Рузанов. Он сообщил, что в этом году урожайность озимой пшеницы составила около 29 ц/га (в прошлом, 2020, — 44 ц/га), подсолнечника — 26,9 ц/га. Это основные культуры, которые производит сельхозпредприятие. В 2021 году был убрано около 30 тыс. тонн всех культур. Дмитрий Рузанов добавляет, что агрохимия компании отличается высокой эффективностью и безопасностью. Например, для выращивания классического гибрида подсолнечника применяется почвенный гербицид, который не влияет на его рост и развитие, в отличие от некоторых аналогичных препаратов.

У предприятия регулярно появляются новинки агрохимии. В "Степных зорях" их вначале тестируют на опытных участках, а затем уже делают вывод об эффективности применения. Устраивает большеглушицких земледельцев и ценовая политика компании в соотношении с качеством продукции.

Агрономическую службу сельхозпредприятия возглавляет главный агроном Алексей Буланов. "Как каждое сельхозпредприятие, мы стремимся к получению высоких урожаев, поэтому используем интенсивные агротехнологии, — поясняет он. — Например, предпосевное протравливание семян мы применяем в обязательном порядке для всех культур. С этого и начинается забота об урожае. И здесь нам также на помощь приходят протравливатели "Щёлково Агрохим". Эффект от их применения очень ощутим. Думаю, что у нашего взаимодействия большие перспективы". Залог получения хороших урожаев -неукоснительное соблюдение агротехнологий и использование инновационных разработок в сфере защиты растений. Здесь проводят листовую диагностику, лабораторный анализ почвы, чтобы понять, каких минералов каждой культуре не хватает, и принять решение, какие удобрения и в каком количестве требуется внести. У "Щёлково Агрохим" есть готовые решения самых разных задач, с которыми аграрии сталкиваются в своей работе, и они делятся своими знаниями о препаратах и их грамотном применении.

Сельхозпроизводители из Мокши отмечают системный комплексный подход к работе специалистов партнера — они не только советуют, какие препараты и в какой дозировке лучше использовать, но и вносят коррективы по ходу их применения. И, как следствие, земледельцы остаются довольными как достижениями щёлковских химиков, так и результатами совместного труда, и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество.

Ильгам Шакуров, глава Самарского представительства "Щёлково Агрохим":

— Наши препараты могут защитить любую культуру. В компании разработаны собственные рецептуры, которые гарантируют клиентам безопасное, эффективное и стабильное применение действующего вещества. При создании формуляции действующее вещество добавляется в конечный продукт в наиболее выгодной и безопасной форме. Например, микроэмульсии содержат минимум действующего вещества. При выборе системы защиты растений мы предоставляем хозяйствам технологическое сопровождение — грамотное применение препарата усиливает его эффективность.

Дмитрий Рузанов, директор ООО "Степные зори":

— Такого вполне достойного урожая сложно было бы добиться без тесного и долговременного сотрудничества с "Щёлково Агрохим". Уже много лет мы закупаем у них все препараты для комплекса агрономических работ. Среднее Поволжье — зона рискованного земледелия, и наша задача — уходить от стрессовой ситуации и независимо от погодных условий получать стабильный урожай. А также с помощью средств защиты растений и удобрений повышать урожайность выращиваемых культур. Препараты "Щёлково Агрохим" сохраняют потенциал культуры, способствуют развитию растений.