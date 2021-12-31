В самарской школе-интернате № 115 раскрывают потенциал детей с проблемами ментального развития

В 2019 году образовательное учреждение получило статус регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутиcтического спектра. Опытные педагоги находят подход даже к тем, кого раньше считали не способным к обучению.

Коррекционное образование в регионе в последнее время заметно вышло на новый уровень благодаря вниманию со стороны главы ведомства Виктору Акопьяну, который не только сохраняет, но и создавая современную инновационно-образовательную среду, дает шанс на успешную социализацию все большему количеству детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в школе обучается 507 детей, из них 199 посещают занятия непосредственно в школе, 136 находятся на надомном обучении, 172 ребенка, проживающих в Самарском пансионате для детей-инвалидов, являются обучающимися и также получают образование. Кроме того, учителя работают в пансионате "Молодежный" и занимаются с инвалидами от 18 до 35 лет с нарушениями интеллекта, ранее не получавшими образование.

Директор школы — почетный работник образования РФ, кандидат педагогических наук Татьяна Томенко — уверена, что серьезная системная работа, которая ведется педагогами, позволяет детям с различной степенью нарушения интеллекта не только добиваться успеха в обучении и на творческих занятиях, но и пробуждает у них стремление к активной жизни и самореализации.

Школа активно участвует в реализации нацпроекта "Образование", который реализуется сразу по нескольким направлениям: "Успех каждого ребенка", "Современная школа" и "Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений", "Патриотическое воспитание".

90% воспитанников школы охвачены системой дополнительного образования. Дети с удовольствием посещают кружки спортивного танца, истории, хорового пения, "Юный поваренок", учатся рисованию в "Радуге чудес" и занимаются спортом, участвуют в постановках кукольного театра "Теремок" и шьют наряды для образцового театра мод "Золотая пчелка". В школе организован музей истории Самары, детям прививают чувство патриотизма и любви к Родине. На базе школы действует первичная организация Российского движения школьников (РДШ).

За последние годы перечень нозологий расширился и обучать стали детей, ранее считавшимися необучаемыми. В школе учатся дети с аутизмом, с синдромом Дауна, с различной степенью ментальных нарушений и с тяжелыми множественными нарушениями развития. Все учителя имеют дефектологическое образование или прошли переподготовку по специальности "Дефектология". В коллективе более 70 педагогических работников, 50% из них имеют высшую квалификационную категорию, в том числе специалисты: логопеды и психологи.

Педагогический коллектив активно делится своим профессиональным опытом с коллегами из других регионов — в апреле этого года на базе школы состоялась видеоконференция с участием социальных партнеров — коррекционных интернатов Уфы и Еврейской автономной области.

За высокие заслуги в образовании Татьяна Томенко была неоднократно отмечена наградами регионального и федерального уровня.

При поддержке руководителя Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Веры Халаевой и активном сотрудничестве с благотворительными фондами в школе обновляется материально-техническая база, создаются специальные условия обучения и воспитания.

Например, кабинет для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) оборудован как квартира и поделен на секторы для разных видов деятельности. На средства спонсоров в классе установлены интерактивные комплекты, а также приобретено специальное оборудование, включая Юнгианскую песочницу "Супер" и логопедические кубики.

Для более эффективного формирования социальных навыков, развития физического здоровья детей созданы: оборудованный современной техникой кабинет "Социально-бытовой ориентации", универсальная спортивная и тренажерная площадки.

Школа получает большую благотворительную помощь, на Новый год, например, воспитанники школы обычно получают не один подарок, а сразу три, и даже могут попросить о заветном подарке Деда Мороза.

Одно из актуальных направлений — работа с родителями. Для них постоянно проводятся семинары-практикумы, тренинги, анкетирование. Создан родительский клуб "Мы вместе", работа которого не останавливалась и во время режима самоизоляции — занятия с родителями проходили дистанционно.

Обучающиеся с ментальными нарушениями успешно выступают на различных фестивалях и конкурсах, занимая призовые места, выезжают с концертами в дома инвалидов и престарелых, посещают своих сверстников в пансионатах — своими руками готовят им новогодние подарки. На творческих занятиях и встречах у детей не только наиболее эффективно развиваются коммуникативные навыки и прививаются социально приемлемые нормы поведения, но и воспитывается чувство сострадания и милосердия.

Два раза в год специалисты школьного консилиума проводят диагностику, фиксируя динамику развития каждого ребенка. На этой основе педагоги разрабатывают индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие программы, осуществляют мониторинг результатов, ведь хорошая динамика — это показатель высокого профессионализма команды школы-интерната.