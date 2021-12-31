Племзавод "Дружба" знают по торговой марке "Продукты из Орловки"

Таких предприятий полного цикла, да еще с диверсификацией, в Самарской области не так много. Тем ценнее опыт устойчивого развития племенного завода "Дружба" и его торговой марки "Продукты из Орловки". Они производятся из свежего молока и пользуются неизменным спросом. А в прошлом году конкурс "Достояние губернии" назвал племзавод "Дружба" лучшим предприятием АПК.

Традиция разведения племенных животных зародилась в Кошкинском районе почти 100 лет назад. Сначала стадо овец держал совхоз, а в 1958 году хозяйство получило статус племзавода. В конце 70-х он вплотную занялся разведением овец куйбышевской породы, и эта работа принесла ему всероссийскую известность, потому что животные регулярно становились чемпионами на сельхозвыставках.

К сожалению, кризис 90-х серьезно сказался на овцеводческой отрасли, и сегодня государство выделяет субсидии для ее восстановления, а племзавод усиленно работает над сохранением племенного качественного поголовья для обеспечения молодняком внутреннего рынка.

Параллельно с овцеводством развивалось и молочное животноводство. Ухоженные черно-пестрые красавицы ежегодно прибавляют надои благодаря высокой голштинизации. Показатель прошлого года в 6229 кг молока на голову в 2021-м перекрыт и приближается к 7300 кг. В этом году дойное стадо подросло еще на 10% и теперь состоит из 840 голов, а всего в хозяйстве 1598 коров и более 4000 овец. Кормами своих подопечных хозяйство обеспечивает сполна. На 13 тыс. га выращивают не только кормовые культуры, но и горох, пшеницу, ячмень, подсолнечник на продажу. "В этом году начали сеять нут, ранние сорта кукурузы и увеличили площадь под пропашные культуры по сравнению с прошлыми годами. Сейчас у нас 1000 га кукурузы и 2000 га подсолнечника", — уточнил консультант "Дружбы" Дэвид Лейтам.

Благодаря льготным программам кредитования "Дружба" закупила в этом году более производительные комбайны "Ростсельмаш", которые позволят сократить время уборки зерновых культур вдвое, а также помогут увеличить площади посева. Намерения вполне оправданы — пятую часть зерна Кошкинского района, четвертую часть молока, а также шерсть, баранину производят именно на этом предприятии, которое входит в список системообразующих компаний Самарской области и занимает одно из лидирующих мест в овцеводстве и разведении крупного рогатого скота.

Племзавод продает не только высококлассный молодняк — ягнят и бычков, но и взрослых племенных животных, а также и высококачественную шерсть и мясо. А вот молоко предпочитает перерабатывать.

К слову сказать, переработкой здесь занялись еще в 90-е годы. И сегодня компания уверенно наращивает долю переработки кисломолочной продукции, регулярно создавая новинки. В январе, например, запустили йогурты разных вкусов, в новом году планируют расширить ассортимент плавленых сыров и наладить производство молодых итальянских сыров. Кстати, в сентябре черничный йогурт был отмечен медалью на Поволжской агропромышленной выставке в номинации "Высококачественный продукт".

По мере увеличения ассортимента и объема продукции растет и сбытовая сеть предприятия. В 2021 году хозяйство открыло несколько новых фирменных магазинов, в 2022-м продолжит развивать собственную сеть в Самаре и Тольятти.

Параллельно "Дружба" сотрудничает с крупным ритейлом и намерена расширять партнерскую сеть. Сейчас "Продукты из Орловки" можно купить в более чем 350 магазинах Самарской области. "Мы хотим работать не только с сетями, индивидуальными предпринимателями, но также с кафе и ресторанами. Мы можем предложить свежую натуральную продукцию высокого качества. И это наш большой плюс, который оценили постоянные покупатели", — комментирует Евгений Борисихин, генеральный директор ПЗ "Дружба".