Сызранский район развивает позитивные достижения

2021 год для Сызранского района был наполнен многими значимыми событиями. О том, что было сделано и что еще предстоит сделать для улучшения качества жизни жителей района в 2022 году, информационному порталу "Волга Ньюс" рассказала глава Сызранскго района Виктория Кузнецова.

— Виктория Александровна, как вы оцениваете итоги 2021 года?

— Прошедший год был интересным и насыщенным. События, которые происходили в районе, затрагивали различные сферы: социальную, экономическую, ЖКХ и другие направления. Многие из них были связаны с реализаций национальных проектов. Сызранский район продолжает развиваться, и мы видим, что он становится более благоустроенным и комфортным для проживания сельчан.

— Какие результаты в агропромышленном секторе достигнуты в ушедшем году?

— Агропромышленное производство — основа экономики нашего района. Несмотря на засушливое лето, в 2021 году намолочено 44,3 тыс. т зерна. Валовый сбор подсолнечника составил около 18,55 тыс. т, сои — 6,8 тыс. т. В сельскохозяйственный оборот вовлечено еще 329 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. В 2021 году построена современная поверхностная система орошения на площади 123,7 га ООО "Кошелевский посад", план выполнен на 100%.

Озимых культур под урожай 2022 года посеяно 11,9 тыс. га. Овощеводческие хозяйства собрали 2470 т овощей, 5300 т картофеля. Садоводческие предприятия произвели 3645 т яблок и 152,7 т ягод.

— Как идет выполнение нацпроекта "Жилье и городская среда"?

— Это одно из ведущих направлений нашей работы. В прошлом году обустроены дворовые и общественные территории в поселках Сборный, Варламово, поселках городского типа Балашейка, Междуреченск и других населенных пунктах. По программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" губернаторского проекта "СОдействие" на территории района реализовано 5 проектов: "Капитальный ремонт водопровода в с. Ивашевка", "Замена центрального водопровода в п. Новозаборовский", "Добрая память поколений" — восстановление ограждения кладбища в п. Майоровский, "Культура малой Родины" — восстановление ДК в с. Рамено, "Водолей" — замена водопроводной сети на ул. Октябрьской в селе Заборовка.

— Какую социальную поддержку получают жители района?

— Традиционно на особом счету находятся многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации, старшее поколение. В мероприятиях социальной направленности участвует много благотворителей. Особой гордостью для нас в ушедшем году стало то, что Сызранский район вошел в Содружество добрых городов и поселков России. Это очень значимое событие. Еще одно — социальная акция "Поезд здоровья", стартовавшая в конце лета. В поселения приезжают врачи и социальные педагоги, мобильный флюорограф, жители на месте могут сделать флюорографию, пройти экспресс-тестирование на коронавирус и вакцинацию. Родители с детьми с инвалидностью имеют возможность получить консультацию о видах реабилитации и контактную информацию. Онкологи из Самары рассказывают, как выявить заболевание на ранней стадии. Для пожилых людей психологи проводят мастер-классы на тему сохранения здоровья и позитивного отношения к жизни.

— Расскажите о развитии в районе экотуризма.

— С 2019 года на территории с. Смолькино располагается глэмпинг-парк SmolkinoEcoVillage. Это один из первых подобных проектов не только в Самарской области, но и в ПФО. Купола глэмпинг-парка, похожие на космические объекты, представляют собой палатки класса люкс с панорамным обзором. В 2021 году открылся глэмпинг AlpenCamp в с. Передовой. Сейчас ведётся разработка концепции благоустройства с. Переволоки, в том числе территории, по которой проходит туристический маршрут знаменитой "Жигулёвской кругосветки".

— Какие задачи Сызранский район ставит на 2022 год?

— Наш район продолжит активное участие в реализации национальных проектов, направленных на решение самых важных задач: повышение темпов экономического развития, улучшение условий жизни наших граждан. Планируем продолжать развивать все наши достижения.