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Итоги года 2021
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ССК наращивает мощности и увеличивает число потребителей

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская сетевая компания подвела предварительные итоги работы по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям за 11 месяцев 2021 года.

Всего было подключено к электроснабжению порядка 3 тысяч новых потребителей, более 2 тысяч из них — это жители региона, остальные — организации и предприятия Самарской области. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился почти на тысячу потребителей. Суммарная мощность электроустановок жилых домов, построек, зданий, корпусов, подключенных к сетям ССК, составила 48 МВт, что на 11 МВт больше, чем в прошлом году. Эта разница сопоставима с потреблением всех клиентов ССК, например, в городе Отрадном.

Для того чтобы обеспечить электроэнергией новых потребителей, было построено 118 км воздушных и 84 км кабельных линий электропередачи 6/10 и 0,4 кВ, а также установлено 20 трансформаторных подстанций. Отметим, что в 2021 году ССК подключила к электроснабжению ряд социально значимых объектов, таких как спортивные комплексы "Акробат", "Манеж", "СОЮЗ" в Тольятти, корпус инфекционной больницы в Сызрани, детские сады в Жигулевске и Самаре.

Масштабная работа по подключению к электроснабжению новых потребителей продолжится и в следующем году. На сегодняшний день уже заключено более 6 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям ССК. Среди них также есть социально значимые объекты, например, медицинские учреждения, которым энергетики будут увеличивать мощность для обеспечения возможностей подключения новых аппаратов ИВЛ, рентгеновского и лабораторного оборудования.

Гид потребителя

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