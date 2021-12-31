"Русское подворье" увеличивает поголовье племенного КРС

Животноводческое хозяйство "Русское подворье" Безенчукского района поставляет бычков-производителей и нетелей во все регионы больше 10 лет. Статус племенного репродуктора породы казахской белоголовой обязывает держать марку. Производство развивается без сбоев, растет отел, а работники получают почетные звания и социальную поддержку.

В 2022 год с приплодом, урожаем и прибылью

В селе Васильевка вот уже больше 15 лет под руководством Сергея Вдовенко (на фото) работают ООО "Русское подворье" и ООО "Агроальянс". Из года в год хозяйства увеличивают поголовье, урожайность и объемы продаж. Не стал исключением и 2021-й. По состоянию на декабрь уже было реализовано 170 голов племенного скота, а заявки от покупателей продолжают поступать.

"Спрос на племенных производителей растет благодаря программе субсидирования покрытия товарного скота, разработанной министерством сельского хозяйства. Бычков быстро разбирают", — прокомментировал Сергей Вдовенко.

В этом году увеличилось и маточное поголовье до 370 голов. Отел идет массовый, и к концу года ожидается уровень порядка 97%. Нужно сказать, что ниже 95% в год он не опускается. И это притом что получение лицензии репродуктора требует серьезной работы, документов, подтверждающих породистость скота, подробного бизнес-плана. Все это проверяется специалистами и учеными-генетиками. Лицензия выдается на пять лет, и "Русскому подворью" удается уже третий раз подряд получить этот статус. А выбор казахской белоголовой не случаен — это самая неприхотливая и приспособленная к нашему климату порода.

По словам Сергея Вдовенко, в текущем году на показатели хозяйства не повлияло ни засушливое лето, ни пандемия. Особенно порадовали озимые. Урожай составил больше 40 центнеров с гектара, а в среднем по всем остальным культурам около 20. Хотя по озимым стоял вопрос — сеять или нет, но решили рискнуть и не прогадали. А хороший урожай полностью обеспечил потребности хозяйства кормами. Никаких сбоев в работе не случилось благодаря 98% вакцинации работников.

Развитие бизнеса нуждается во вложении средств и поддержке. Хозяйство получает все субсидии, предоставляемые министерством сельского хозяйства. Благодаря целевому использованию, своевременным и точным отчетам отказов не бывает. В этом году "Русскому подворью" выделили средства на приплод и покупку техники. Благодаря субсидии осенью закуплены два комбайна, самоходная косилка, два трактора и кольцевая борона.

Помощь и поддержка

Слаженная работа коллектива — первое условие высокой производительности. Взаимопонимание в хозяйствах между руководством и персоналом полное. Здесь оказывают любую поддержку сотрудникам, от обеспечения кормами для собственного хозяйства до покупки жилья. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут обратиться к руководству и через внутренний беспроцентный заем обрести крышу над головой. Таким образом предприятие уже приобрело четыре и построило шесть домов.

Работники хозяйства такое отношение ценят и трудятся на совесть. Высокий уровень их профессионализма отмечают на областном и федеральном уровнях. В 2021 году звание "Заслуженный механизатор Самарской области" получил Сергей Кучков. На Всероссийском конкурсе зоотехников-селекционеров в номинации "Теоретические знания" Елена Чапайкина заняла второе место. А Министерство сельского хозяйства России отметило почетной грамотой главного бухгалтера Валентину Шталинберг. Наградной список на этом не заканчивается. А фотографии передовиков, как и в прежние времена, на Доске почета хозяйства.

"Русское подворье" помогает не только своим работникам. Ни одна просьба односельчан не остается без внимания.

"У нас полное взаимопонимание и с администрацией, и жителями села Васильевка. Я сам родился и вырос здесь, поэтому все знают, что отказа не будет, — говорит Сергей Вдовенко. — Дважды в год мы обрабатываем огороды и завозим корма. В случае необходимости оказываем людям транспортные услуги".