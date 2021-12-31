Рецептом подготовки квалифицированных кадров поделился Самарский политехнический колледж

Изначально колледж создавался исключительно для подготовки рабочих кадров Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, а сейчас он готовит специалистов для нефтегазовой отрасли Самарской области и страны в целом. Огромный скачок в развитии Самарского политехнического колледжа произошел за последние 9 лет, после того как в 2012 году он перешел в ведомство министерства образования и науки Самарской области. На сегодняшний день колледж — это учебное заведение со сложившимися традициями.

Среда — важный аспект обучения

"Кто хочет — ищет способ, а кто не хочет — ищет причину", — сказал великий Сократ. Этот постулат одного из первых философов стал девизом работы всего педагогического коллектива. А в основу программы развития Самарского политехнического колледжа был положен один из методов педагога-новатора Виктора Шаталова. Оказываясь в определенной благоприятной развивающейся среде, ребенок приобретает соответствующие качества. "Наша задача состоит в том, чтобы формировать среду, которая бы наилучшим образом способствовала развитию и реализации потенциала обучающегося, при которой он впитывал знания, как огурец, помещенный в банку", — поясняет директор Самарского политехнического колледжа Константин Воякин.

С 2012 года колледж начал преображаться — сначала отремонтировали и оснастили современным оборудованием учебный и методический кабинеты. Тогда это казалось большим достижением. Сейчас же темпы развития материально-технической базы и модернизации колледжа выросли в разы.

В настоящее время в колледже полностью капитально отремонтированы учебный корпус, общежитие на 250 мест и мастерские. В кабинетах, современных лабораториях созданы все условия для эффективного обучения. Обращает на себя внимание грамотно организованное пространство колледжа, все выполнено в едином стиле.

На благотворительные средства партнеров оснащена новейшая химическая лаборатория. Приобретен программный комплекс, представляющий собой динамическую модель установки ЭЛОУ-АВТ Куйбышевского НПЗ. Это цифровой симулятор процессов, с помощью которого технологи могут выполнять различные задания по регулированию режимов работы установки, ее запуску с нуля или выводу из аварийных ситуаций. Оборудован класс для практических занятий по электромонтажным работам, в мастерских есть учебно-тренировочный комплекс "Насосная установка".

"Учебная база позволяет нам уже несколько лет успешно проводить этапы международного конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в рамках развития компетенции "Переработка нефти и газа", принимать участие в реализации национальных проектов "Образование", "Демография", — рассказал Константин Воякин.

"Идеальные условия для обучения"

Обновленный колледж привлек внимание абитуриентов, проходной балл на некоторые специальности равен 4,8 (средний балл по аттестату). Те, кто не проходит на бюджетные места, имеет возможность обучаться на платной основе.

"Мне нравится все в нашем колледже. Здесь созданы идеальные условия для обучения и прохождения практики", — говорит студентка колледжа Даниэлла Скорц. "Для нас, молодого поколения, в колледже открывается много интересных возможностей. Я очень люблю свое учебное заведение и благодарна нашему директору Константину Вячеславовичу, а также преподавателям за полученные знания в стенах нашего колледжа, которые помогли мне достичь успехов, — рассказывает другая студентка Светлана Гаврилова. — Думаю, что после выпуска я буду очень скучать по нашей дружной семье". А Арсений Ганин из группы ЮК-3-149 уверен, что ему очень повезло учиться в Самарском политехническом колледже.

С трудоустройством у выпускников колледжа тоже проблем не возникает, ведь они выходят из учреждения полностью подготовленными к работе. Это достигается во многом благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями-партнерами. В их число, кроме Куйбышевского НПЗ, входят Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Российская инновационная топливо-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") и другие. Специалисты этих предприятий в качестве экспертов участвуют в демонстрационных экзаменах, защите дипломных проектов, в разработке учебных программ, конкурсах и олимпиадах.

Программа развития Самарского политехнического колледжа успешно реализуется, но жизнь не стоит на месте — появляются актуальные цели и новые задачи, требующие решения.

Константин Воякин, директор Самарского политехнического колледжа:

— Несомненно, среда — это важный аспект в процессе обучения. Мелочей здесь не бывает. Слова губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, суть которых в том, что в учебном заведении для комфортного пребывания необходимо создание соответствующей среды, подтверждают правильность выбора вектора развития нашего учреждения. Воспитанные в достойных условиях обучающиеся возьмут с собой во взрослую жизнь все то, что получили в учебном заведении — ведь именно здесь начинается будущее России, дорога в профессию, полная побед, успехов и свершений. Мы постоянно развиваемся и уверенно смотрим в будущее. Самарский политехнический колледж не просто готовит кадры, а создает будущее России, которое построят наши выпускники.