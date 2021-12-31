Уходящий год для КФХ ALEKIANN стал по-настоящему прорывным

2021 год для КФХ ALEKIANN стал по-настоящему прорывным. Производство форели перешло на новый уровень, что в разы увеличит объем готовой продукции. В Клявлинском районе появится комфортный экоотель, который увеличит поток туристов в регион.

Правильный подход

Группа компаний ALEKIANN активно развивает несколько основных направлений: рыбное хозяйство, экотуризм и строительство. Кроме того, существует животноводческая ферма, которая снабжает туристический комплекс натуральными продуктами собственного производства.

История хозяйства началась в 2011 году с разведения форели. Это направление и на сегодняшний день остается приоритетным. На каждого человека, впервые посетившего комплекс, обязательно произведет впечатление каскад открытых бассейнов с радужной форелью. Вода в них чистейшая — из родника, бьющего из-под земли всего в нескольких десятках метров. Перед сбросом в реку использованная вода проходит серьезную очистку, так что окружающей среде форелевое хозяйство вреда не наносит. Именно такой подход к делу и высокое качество продукции обеспечили хозяйству уже 8 золотых и одну серебряную медали на ежегодной Поволжской агропромышленной выставке.

Новый этап развития

Главным достижением года генеральный директор Группы компаний ALEKIANN Рутик Алекян считает внедрение в производственный цикл УЗВ: "Мы мечтали об этом 9 лет и наконец это стало реальностью. В открытых бассейнах в зимнее время рыба не растет, и это увеличивает период выращивания. С внедрением установки мы сократим этот период с двух с половиной лет до года. И вместо 100-120 тонн, реализуемых сейчас, сможем предлагать рынку 300 тонн форели и осетра".

Установка замкнутого водоснабжения представляет собой систему постоянной полной регенерации воды. Одним из главных элементом УЗВ остаются емкости для рыбы, которых в хозяйстве Рутика Алекяна для начала будет десять, по 20 кубометров каждый. Система устанавливается в закрытом утепленном помещении, построенном компанией АВС (Alekian Building Company), где круглый год поддерживается необходимая для выращивания рыбы температура. Таким образом в этом хозяйстве сезонность утратит свою актуальность, а переработка, напротив, приобретет.

По словам управляющего комплексом Евгения Володина, в этом же помещении будут работать разделочный цех, коптильня и камеры заморозки. Таким образом КФХ круглый год сможет поставлять на прилавки магазинов живую, охлажденную и копченую форель и осетрину самого высокого качества.

На сегодняшний день Клявлинское форелевое хозяйство способно продавать не только готовую продукцию, но и технологии. Хозяйство аккредитовано специальной комиссией по восполнению биоресурсов Волги и готово выводить мальков любой породы.

Важное направление

В конце сентября 2021 года губернатор Самарской области подписал документ о передаче участка земли на территории Клявлинского района под строительство нового туристического комплекса. Таким образом на базе КФХ стартовал проект "Создание туристического комплекса "Экоотель RRodnik by ALEKIANN". Основными инвесторами проекта стали компания "АВС Инжиниринг" и КФХ ALEKIANN. Инвестиции в развитие внутреннего туризма составят 172 миллиона рублей.

Строительство нового комплекса пройдет в два этапа. До конца 2022 года планируется построить экоотель, где отдыхающим будут предложены услуги SPA-салона, закрытый бассейн и, конечно, традиционная рыбалка. Для комфортной и приятной рыбалки уже очищены и приведены в порядок три бассейна, в которые выпущены карпы, караси и толстолобики. Такое сочетание живой природы, рыбоводческой фермы и современного гостиничного комплекса должно привлечь еще больше туристов в этот благодатный край. На отсутствие посетителей хозяйству грех жаловаться. Здесь уже есть туристическая база, которую летом посещает до 300 человек в сутки.

Экоотель — это новый уровень комфорта для тех, кто выбирает отдых в средней полосе России, где нетронутая природа сочетается с привычным набором услуг курортных отелей.

Вторым этапом строительства экоотеля станет возведение современного конференц-зала, предназначенного для проведения всевозможных конгрессов, форумов и других корпоративных встреч. Такая услуга востребована у крупных компаний, которые выбирают для подобных мероприятий курортные места. Клявлинский экоотель намерен составить им достойную конкуренцию.