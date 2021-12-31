Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию подготовил целый ряд законопроектов

В уходящем году главный законодательный орган региона обновился больше чем наполовину, однако принцип преемственности был сохранен, что позволило депутатам седьмого созыва продолжить начатое их предшественниками в сфере поддержки сельского хозяйства.

О земле и плодородии

В числе самых важных вопросов — земля. Депутаты расширили возможности жителей региона для производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. Теперь для ведения личного подсобного хозяйства им может быть предоставлена площадь до 2,5 га.

Комитет не раз обращался к одной из острых в аграрном секторе тем — плодородии земель. Известно, что интенсивное производство сильно истощает почву, а на восстановление плодородия требуются десятилетия. В погоне за прибылью земледельцы порой пренебрегают нормами севооборота, не проводят сертификацию почв. Для того чтобы сельхозтоваропроизводители ответственнее относились к сохранению плодородия земель, комитет подготовил поправки к закону об административных правонарушениях, в которых предложил установить административную ответственность и штрафы за невыполнение требований учета полей и севооборота. Согласно принятому закону, административный штраф для граждан составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. рублей, юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Поправки приняты думой.

По предложению ряда муниципальных районов Самарской области комитет разработал проект закона о внесении изменений в статью 11 Закона Самарской области "О земле". Он предусматривает возможность предоставления земельных участков для сенокошения и выпаса скота не только из состава земель сельскохозяйственного назначения, но и земель населенных пунктов в границах зон сельскохозяйственного использования. Закон вступил в силу.

Учет в пчеловодстве

Благодаря пчелам производится треть продовольствия на планете. Без них не вырастить подсолнечник, гречиху, рапс, горчицу, бахчевые, многолетние травы. До недавнего времени развитию пчеловодства не уделялось должного внимания. Наведение порядка в отрасли самарские депутаты предложили начать с учета пчел, подготовив проект областного закона о внесении изменений в Закон Самарской области "О пчеловодстве". Принятым Самарской губернской думой законом устанавливается, что учет пчел, находящихся в собственности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется в похозяйственных книгах, а порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки устанавливается департаментом ветеринарии региона.

Для поддержки сельхозпроизводства

В связи с расширением круга получателей мер государственной поддержки в сфере АПК комитет предложил дополнить областной закон такой категорией, как "индивидуальные предприниматели".

Решению кадрового вопроса в АПК послужат поправки в закон о поддержке кадрового потенциала отрасли. Совместно с фракцией "Единая Россия" комитет подготовил проект областного закона, который устанавливает дополнительные гарантии молодым специалистам в сфере АПК. Речь идет о предоставлении возможности не возвращать единовременную денежную выплату, полученную при трудоустройстве в сельскохозяйственную организацию или КФХ в случае, если молодой специалист по каким-либо уважительным причинам в течение трех лет с момента трудоустройства покинул организацию, но в течение одного месяца трудоустроился в другую сельскохозяйственную организацию или КФХ. Закон принят думой.

В новом составе

Сохраняя преемственность, новый состав депутатов комитета активно включился в работу, направленную на законодательную поддержку областного АПК. Возглавил комитет Николай Сомов, который работает в составе думы уже третий созыв. Совместно с министерством сельского хозяйства комитет готовит предложения по совершенствованию мер государственной поддержки как сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего занимающихся животноводством, так и научных организаций в сфере селекции и племенного дела.

По предложению Минсельхоза комитет внес изменения в закон, согласно которым с 2022 года увеличивается размер ставки для расчета субсидий по возмещению затрат сельскохозяйственных производителей, занимающихся молочным скотоводством с 3,6 тыс. рублей до 7,4 тыс. рублей на одну корову молочного стада. Выплаты будут осуществляться органами местного самоуправления муниципальных районов.

Николай Сомов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы:

— Работа в составе седьмого созыва для нас началась с областного бюджета на 2022 год. Хотел бы отметить, что бюджетные средства на сельское хозяйство увеличены по сравнению с текущим годом более чем на треть, и это без учета средств федерального бюджета. 2 млрд 507 млн рублей — это неплохая стартовая позиция. Комитет подготовил изменения в областной закон о поддержке кадрового потенциала АПК. Мы предлагаем расширить перечень молодых специалистов, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к заработной плате и единовременных выплат (подъемных) и включить в него тех, которые пришли на племенную работу. Кроме того, мы предлагаем увеличить предельный возраст молодых специалистов, предусмотренный Законом Самарской области "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области", с 30 до 35 лет, что позволит получать государственные выплаты более широкому кругу специалистов на селе. Положения Закона начнут действовать с первого января 2022 года.