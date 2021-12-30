Леонид Пугачев: "Коммунресурс" работает на самоконтроле

За два года работы на рынке коммунальных услуг в реестре обслуживания компании уже более трехсот домов, штат профессиональных сотрудников и серьезная материально-техническая база. О конкурентных преимуществах, секретах успеха и о том, какой должна быть идеальная управляющая компания, рассказал директор УК "Коммунресурс" Леонид Пугачев.

— Горожане редко хвалят управляющие компании. Благодаря какому секрету ваша компания на хорошем счету у жильцов?

— Никакого особого секрета на самом деле нет. Просто некоторые компании оказывают лишь необходимый минимум услуг, установленный требованиями к управляющим компаниям. И к тому же на недостаточно высоком уровне. Хотя существует целый ряд нормативных документов, в которых прописаны и количественные, и качественные показатели. А мы делаем все добросовестно.

Жильцы, как правило, субъективны. Кому-то все нравится, кому-то нет. Спорить, кто прав, не надо, если действует отлаженная система контроля и управления, как у нас. Это целый механизм с вертикалью исполнения от нижнего звена до руководства. Показатели своей работы, которые должны оцениваться надзорными органами, мы мониторим сами, не дожидаясь внешних проверок.

Итоги года подводить пока рано, но мы можем оценить промежуточные показатели за 10 месяцев. Отремонтировали 40 подъездов в 31 доме, 12 входных групп в 9 домах. Починили кровлю почти на 100 домах — это около 20 тыс. кв. м. Отремонтировали сети холодного водоснабжения в 206 домах — это почти 5,5 тыс. погонных метров — и горячего водоснабжения в 121 доме — около 3,5 тыс. п/м. Отремонтировали сети отопления в 106 домах, заменив почти 3 тыс. п/м труб, и асфальтовое покрытие на 2 тыс. кв.м придомовой территории 16 домов. И это только основные показатели.

— Два года пандемии заставили весь бизнес искать пути выхода из тупика. Какие новшества появились в работе вашей УК?

— Каких-то революционных изменений у нас не произошло, потому что механизм работы достаточно отлаженный. Но небольшие коррективы все же внесли. Особое внимание сейчас уделяем состоянию здоровья сотрудников. В середине года активизировалась идея массовой вакцинации всех работников отрасли ЖКХ, которая в итоге отразилась в постановлении главного санитарного врача. Мы в компании начали активно призывать персонал прививаться еще в конце весны, не дожидаясь официальных документов. Это позволило избежать массового выключения сотрудников из производственного процесса и сбоев в работе.

Кроме того, мы максимально ограничили прямые контакты жильцов с представителями компании. На период всплеска заболеваемости прекратили прием граждан, все общение перевели в видеоконференции и социальные сети. А через наши аккаунты в Твиттере и Инстаграме мы доступны любому жителю.

Если говорить о перспективах развития, то мы изучаем возможность разработки и внедрения в 2022 году мобильного приложения УК "Коммунресурс". Приложение будет содержать в себе опции оплаты всех услуг компании и возможность прямых обращений граждан.

— Судя по проводимой работе, "Коммунресурс" в числе лучших. А как, по-вашему, должна выглядеть идеальная УК и возможно ли это?

— Здесь нужно сразу определиться, кто будет оценивать. С точки зрения жильцов идеальной компании нет и быть не может. Если оценивать работу со стороны руководства УК, то здесь правильнее говорить не об идеале, а о том, насколько точно и полно она выполняет пожелания граждан, при этом соблюдая все предписания и нормативы. Зачастую требования жителей выходят далеко за эти рамки, и нужно уметь находить компромисс. Одним словом, идеальная УК — это как горизонт, его видно, но идти к нему можно бесконечно.