Олег Комаров: "Мы готовимся к новому электоральному циклу"

Экологическая тема не теряет актуальности. Однако решить накопившиеся проблемы только с помощью волонтеров не получится. Экология требует системного подхода. О том, какие задачи стоят перед региональным отделением "Зеленых", "Итоги" расспросили председателя Самарского регионального отделения российской экологической партии "Зеленые" Олега Комарова.

— Олег Игоревич, как вы оцениваете итоги выборов самарских "Зеленых" в 2021 году?

— Не могу сказать, что доволен результатами выборов, несмотря на то, что самарские "Зеленые" стали четвертыми в стране среди других региональных отделений партии, за нас отдали больше 20 тысяч голосов. Но с учетом актуальности экологической повестки это мало. Интерес к сохранению окружающей среды растет с каждым днем, и мы продолжаем работать.

— Такой интерес и правда есть?

— Это можно проследить по рекламе, которую коллеги-политики размещали летом на улицах. Каждый второй билборд — на тему экологии, чистого воздуха, Волги. Про пенсии столько не говорили, сколько про защиту окружающей среды.

— Что вы считаете главным достижением партии за прошедший год?

— Нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос несанкционированных свалок строительного мусора. Мы добились того, что проблемой стали заниматься на всех уровнях. Глава Кировского района Игорь Рудаков на своей машине патрулировал свалку около поселка Чкаловский, полиция хорошо сработала. В Советском районе нам удалось привлечь внимание администрации района, которая собралась выделять средства на рекультивацию. Это, конечно, не решит проблему полностью, но начало положено.

— А что нужно сделать, чтобы проблему решить?

— Здесь поможет только системный подход. Сейчас, когда мы оставляем ТКО в контейнере, мы можем точно проследить весь его путь. В случае со строительным мусором нет регулирования, нет координации, нет контроля — и нет ответственности. Только столбики с плакатом "Выброс мусора запрещен! Штраф 150 тысяч рублей". А рядом навалена как раз куча такого мусора. Сейчас "Зеленые" готовят законопроект по образу и подобию единственного региона в стране, где уже нет проблемы строительного мусора, — Московской области.

— А кто будет платить за вывоз строительного мусора?

— Те, кто его производят. Сейчас деньги уходят в карман перевозчиков, которые работают с маржинальностью в 100, а то и 200%. Эти деньги идут мимо бюджета, никто не платит налоги. Для застройщика или человека, который хочет снести сарай у себя на участке, цена вряд ли сильно изменится, просто перевозчик меньше заработает. Но если ничего не изменится, лесов скоро не будет вообще. Будет свалка строительного мусора, посреди которой стоят мертвые деревья.

— Заморы рыбы в Волге — настоящее бедствие лета-2021. У "Зеленых" есть идеи, как остановить катастрофу?

— Мы консультируемся со специалистами — учеными, изобретателями, у нас есть несколько вариантов, которые в комплексе могут способствовать решению проблемы. Но, увы, чиновники пока больше занимаются "административным футболом", а не решением проблемы.

— И это притом что все признают экологию как одну из важнейших тем?

— Да. Приведу конкретный пример. В Самаре есть озера, где любят отдыхать горожане, но за ними никто не ухаживает, поэтому они заболачиваются. Обращаемся с просьбой в Минлесхоз. Тот переадресовывает нас к администрации Самары. А та пишет: решение вопроса — в компетенции районных администраций. А из администрации ответ — пишите в региональное министерство. При этом как только экологической теме придается политическая окраска, тут же находятся волонтеры, организуются акции. Когда озера, парки, берега рек чистят только волонтеры, под любыми флагами, — это неправильно. Здесь должна быть системная работа! К счастью, удалось добиться, что одно из таких озер — Шишига (район стадиона "Солидарность-Арена") — поставили на кадастровый учет. В следующем году будем добиваться того же для озера Паршино, озера в Студеном овраге и в поселке Винтай.

— Какие планы у партии на 2022 год?

— В следующем году в Самарской области не будет выборов в крупных городах. Поэтому для нас он станет годом "внутреннего роста". Мы намерены открыть местные отделения в Тольятти и Новокуйбышевске. И конечно, будем реализовывать нашу предвыборную программу в Самарской области. Некоторые положения уже претворились в жизнь, например, региональное правительство прислушалось к нашему пожеланию: следующим летом в Самаре будет больше оборудованных пляжей. Еще одна задача — рост и развитие молодежного крыла "Молодо-Зелено". Наша молодежь уже активно волонтерит, но мы хотим вовлечь их в политические проекты.

— В каких выборах "Зеленые" Самарской области собираются принять участие?

— Однозначно это будут довыборы депутатов советов внутригородских районов Самары — пул кандидатов уже определен. Мы намерены активно участвовать в выборах депутатов городской думы Тольятти в 2023 году и выборах депутатов райсоветов Самары в 2025 году. И конечно, уже сейчас мы готовимся к новому электоральному циклу в Губернскую и Госдуму 2026 года.