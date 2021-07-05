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Партии Власть и политика

Олег Комаров: "Все проекты, которые мы сегодня запускаем, — это история на перспективу"

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство расширило список направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств. В этом году субъекты Федерации смогут получать субсидии на строительство и ремонт инфраструктуры экологических видов транспорта 1,8 млрд рублей.

Фото: сообщество Самарского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые"

Внимание к проблемам экологии заметно возросло, что не может не радовать профессиональных экологов. О том, какие первоочередные задачи стоят перед ними, ВН расспросил руководителя "ТрансЭко" Олега Комарова, председателя Самарского регионального отделения российской экологической партии "Зеленые".

— Олег Игоревич, что лично вас, активного "единоросса" привело в ряды "Зеленых"?

— Я много лет руковожу предприятием, которое занимается вывозом бытовых отходов, — "ТрансЭко". Компания наша ведет экологическую общественную деятельность — ликвидирует несанкционированные свалки.

Предложение возглавить региональных "Зеленых" поступило из Москвы, из Центрального совета партии в конце прошлого года. К тому моменту я для себя решил не участвовать в какой-либо политической деятельности. Был и действующим депутатом Самарской городской думы с 2004 года, и главой Красноглинской районной администрации успел поработать… Когда предложение поступило, спросил, будет ли у меня право формировать региональную партийную повестку: чем заниматься, когда, с кем. Получил положительный ответ, только тогда дал согласие.

А, в-третьих, сработал накопительный эффект. Я — житель Красноглинского района, и мне стыдно и неприятно из года в год смотреть на, к примеру, помойку в районе нашего любимого красноглинского пляжа. Утром на пробежке, глядишь, берег чистый, но поднимись вверх — в лесу лежат завалы мусора. Городские леса, их беспорядочная вырубка… Это всегда была моя головная боль, всегда думал — почему так происходит? В свое время как глава района столкнулся с тем, что у нас в разрешительной экспертизе отсутствует экологический вердикт. Вот, например, сдали дом, а подключения его к канализации нет. Как такое в принципе может быть? Такие моменты копились, и когда поступило предложение "Зеленых", был уже ментально готов. Я — человек верующий, считаю, Господь привел, дал то, о чем сам много думал… И все сложилось.

— Какие основные экологические проблемы, на ваш взгляд, сегодня стоят перед Самарской областью?

— Своеобразие экологической повестки региона обусловлено двумя факторами: мощной промышленной инфраструктурой, высокотехнологичными кластерами, а с другой — наличием таких уникальных природных ресурсов как Волга и Самарская Лука. Конфликт заложен. Наши основные экологические проблемы: вода, воздух, земля.

— Есть уже своя программа?

— Да, это "Зеленый манифест" — набор принципов и система задач, которые мы сами перед собой ставим. 21 пункт, который отфильтрован в ходе широкого обсуждения экспертным сообществом, лидерами общественного мнения. Там несколько разделов: экология, транспорт, строительство, образование, здравоохранение, сельское хозяйство. Это живой документ, он может корректироваться с учетом идей и предложений граждан.

Экологические проблемы невозможно решить на местном уровне, только на законодательном! Мы предлагаем законодательно обеспечить сохранность городских лесов и парков, запретить вырубку и изменения рекреационных зон, размежевать и поставить на кадастровый учет все водные объекты Самарской области. Найти уполномоченную организацию, орган, должностное лицо, которые будут за них отвечать.

На территории Самары недалеко от Мехзавода есть озеро. Чудесное, красивое. Но только раньше глубина в нем было около 10 метров, водилась рыба, а сейчас там водится один мусор… Мы дважды чистили озеро. Написали письмо в Минсельхоз: "Давайте сохраним!" Приходит ответ: обращайтесь в муниципалитет, это их зона ответственности. А там на все благоустройство муниципальных озер, которых в Самаре более 30, в бюджете заложен…1 млн рублей! Этого не хватит даже на один земснаряд! Говорят, ищите в бюджетах городских районов. Тех самых, где на экологию заложен ноль. Мы же предлагаем провести инвентаризацию всех водных объектов, находящихся на территории региона. Кроме того, возродить федеральную программу оздоровления Волги, которая, в частности, подразумевает бассейновое соглашение и межрегиональные договоры.

— Образ прежнего РО "Зеленых" жестко связан с политическими амбициями одной из финансово-промышленных групп, и провокационным поведением прежнего лидера, много сделавшего для развития жанра политической клоунады в регионе. Вас такое наследство не смущает?

— Еще год назад о партии в регионе просто не знали. Это говорит о том, что работа не велась. Вспоминать то, чего не было, как-то сложно. Кто руководил реготделением, кто был в партии в 2007 году, наверно, сегодня мало кто вспомнит. А тем, кто вспомнит, мы скажем, что приняли РО партии в Самарской области с нуля. Та книжка была совсем другого автора. Так что история партии "Зеленых" в Самарской области начинается здесь и сейчас.

У нас не так давно прошел съезд партии в Москве, к руководству пришли молодые деятельные ребята, например, Андрей Набоков, человек с Сахалина, который создал с нуля всероссийское экологическое движение! У нас сегодня огромные перемены, люди к нам идут потоком, особенно молодежь. Ребята говорят, что такой динамики у нас просто не было никогда.

— С чего начали в Самарской области?

— Когда стали заниматься темой плотно, поняли, что профессиональное поле разбросано и раздроблено. Каждый в нише своего направления и сам по себе. Поэтому одна из задач — объединение экологически ориентированных некоммерческих организаций и отдельных личностей под зонтиком партии.

Наши большие партнеры — АНО "Чистые водоемы", движения "Свежий ветер" и "За раздельный сбор", Экологический союз "Тольятти", "Тольятти — дыши!" и "Стоп смог!" В Тольятти, кстати, в отличие от Самары эта тема развита гораздо больше — "Зеленый союз" и "Самарский социально-экологический союз". Мы находимся в диалоге практически со всеми действующими экологическими объединениями в регионе.

— Расскажите о ваших единомышленниках.

— На сегодня это Андрей Крючков, бывший лесничий Тольятти, председатель правления ТГО "Социально-экологический союз Тольятти", учредитель и генеральный директор компании "Трансмедиа" Роман Борисов, директор АНО "Чистые водоемы" Денис Стукалов, Арина Романова, руководитель молодежного проекта "Молодо-зелено", мама четверых детей… У нас вообще люди подбираются чадолюбивые — я отец четырех дочерей, у Дениса Стукалова — пятеро детей. Кстати, провели свое социсследование и выяснили, что у нас чуть ли не половина тех, у кого по трое детей. Мы — многодетная партия! Кроме того, нас как объединение единомышленников отличает особое отношение к жизни, к природе… Позитивные, с чувством юмора, самоиронией, любящие спорт и здоровый образ жизни. И, безусловно, молодежь! Официально в День эколога 5 июня у нас появилось молодежное экологическое движение "Молодо-зелено", которое будет включать в себя большой спектр активностей. "Молодежка" пошла на ура. Это наше региональное ноу-хау.

— Откуда приходят молодые и зеленые?

— Социальные сети. Движение ставит целью собственную осмысленную творческую деятельность, интересную молодым. Мы выращиваем "зеленую" молодежь для себя. Имейте в виду: все проекты, которые мы сегодня запускаем, — история на перспективу.

В самарскую политику "Зеленые" вошли в 2007 году, когда партия получила 7,62% голосов на выборах в Самарскую губернскую думу. Однако к концу 2008 года она прекратила свое существование на федеральном уровне, реорганизовавшись в экологическое движение. После этого публичная активность партии и в регионе практически свелась к нулю.

Гид потребителя

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