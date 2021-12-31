Поволжский строительно-экономический колледж является официальной площадкой движения "Молодые профессионалы"

Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева (ПСЭК) — ведущее среднее профессиональное образовательное учреждение Самарской области по направлению строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Сегодня в нем обучаются более 1400 студентов по 15 направлениям подготовки технического профиля, а выпускники всегда востребованы на рынке труда.

Профессиональных строителей ПСЭК готовит уже свыше 80 лет — в декабре 2020 года государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева" отметил свой юбилей.

В качестве конкурсантов и болельщиков его студенты принимают активное участие в движении "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), а учебно-производственная база учреждения является официальной площадкой регионального чемпионата по компетенции "Облицовка плиткой".

По итогам состоявшегося в ноябре 2021 года регионального этапа студенты колледжа стали обладателями золотых медалей в компетенциях "Электромонтаж" и "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" и серебряных медалей в компетенциях "Облицовка плиткой" и "Сухое строительство и штукатурные работы". Сегодня они активно готовятся к участию в национальном первенстве, которое запланировано на май 2022 года в Саранске.

Педагоги и мастера производственного обучения ПСЭК успешно соревнуются с коллегами из других колледжей и техникумов. Так, в 2021 году преподаватель русского языка и литературы Ольга Алямскова заняла 3 место в конкурсе "Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области", а шесть мастеров производственного обучения аттестованы на роль экспертов демонстрационного экзамена и получили сертификаты "Эксперт чемпионата WorldSkills Russia".

Ежегодно педагогический состав колледжа пополняют молодые специалисты, некоторые из них — его выпускники. В этом году два выпускника ПСЭК после окончания учебы остались в нем работать, чтобы продолжать готовить специалистов с учетом реальных запросов регионального строительно-энергетического комплекса.

Владимир Бочков, директор Поволжского строительно-энергетического колледжа им П. Мачнева:

— На нашей базе проводятся региональные и окружные этапы конкурсов профессионального мастерства как среди учащихся профессиональных образовательных учреждений области, так и среди специалистов компаний-работодателей со всего Приволжского федерального округа, входящих в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство — НОСТРОЙ.