В самарской школе-интернате №113 реализуются уникальные адаптивные программы

Благодаря образовательным и спортивным проектам дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и разным уровнем интеллектуального развития участвуют в соревнованиях и конкурсах российского уровня, а выпускники продолжают обучение в колледжах и вузах.

Самарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья — единственная в области. За более чем полувековую историю задача ее не изменилась — обучение и подготовка детей с ОВЗ к полноценной взрослой жизни.

Программа "Успех каждого ребенка" реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественное и театральное. Благодаря высокому профессиональному уровню педагогов и их теплому отношению к воспитанникам дополнительное образование дает значимые результаты — выступая на соревнованиях и конкурсах, воспитанники школы-интерната берут порой весь пьедестал, в программу вовлечены все обучающиеся.

Мини-гольф, дартс, шашки, шахматы, плавание и бочча — эти адаптивные виды спорта и есть основа спортивного развития школьников. 1 декабря 2021 года ребята заняли весь пьедестал и первое общекомандное место на областных соревнованиях по мини-гольфу среди учеников с ОВЗ. И если плавание, шахматы или дартс известны всем, то про неизведанный бочча стоит рассказать подробней. Это паралимпийский вид спорта, относящийся к играм с мячом, близкий, по сути, к боулингу. Игра развивает координацию движений, точность, выносливость и тактическое мышление. Она не травмоопасна и рекомендована людям с поражениями центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Секция бочча работает в школе-интернате с 2012 года. Ее воспитанники участвуют в соревнованиях разного уровня и уже многократно становились победителями и призерами городских, областных и межрегиональных игр. Четыре школьника стали призерами чемпионата России. Ученики выступают на соревнованиях не только в качестве участников, но и волонтерами — помощниками судей. Проводя мастер-классы, участвуя в конференциях и семинарах, боччисты интерната активно помогают развитию этого вида спорта в нашем регионе.

Художественно-театральное направление развивает таланты многочисленных школьных певцов и актеров. Школьные театр и вокальный ансамбль регулярно берут призовые места в областных фестивалях "Мир, в котором я живу", "Я не артист, я только учусь", "Шире круг" и Поволжском фестивале "Радуга успеха". А в этом году ребята приняли участие в первых Международных детских инклюзивных творческих играх, проходивших в Хабаровске с 12 по 19 августа, на которые подали заявки 1149 участников из 59 регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. И победителем финального этапа стала семиклассница самарской школы-интерната № 113 Татьяна Пушкарева.

Инклюзивные игры на сегодняшний день — одна из самых востребованных программ развития культурного пространства. Она служит для того, чтобы раскрыть таланты детей и подростков с ОВЗ, помочь им в самореализации и социальной адаптации, чтобы окружающие по-другому увидели детей с особенностями развития.

А Олег Багаутдинов, ученик десятого класса, стал победителем в региональном конкурсе "Абилимпикс". Основной целью конкурсов этого международного движения в нашей стране стала мотивация людей с ОВЗ к получению профобразования, содействие их трудоустройству и включению в активную жизнь общества. Проведение чемпионатов по профессиональному мастерству "Абилимпикс" включено в федеральный проект "Молодые профессионалы". Благодаря активному участию школы-интерната в этом проекте ребята проходят профпробы, участвуют в мастер-классах, открытых онлайн-уроках и создают собственные проекты.