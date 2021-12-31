В детсаду №138 открыли ясельную группу

В самарском детском саду № 138 благодаря реализации региональной программы "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" нацпроекта "Демография" открылась ясельная группа.

Приоритет — развитие речи

Детский сад № 138 "Добряшки" был основан в 1989 году, и до недавнего времени в нем было двенадцать возрастных групп с 3 до 7 лет, а в декабре этого года к ним прибавилась ясельная, на 20 мест. На средства областного и городского бюджетов был проведен капитальный ремонт и закуплено все необходимое оборудование. Теперь в детском саду появилась возможность принимать детей в возрасте от 2 до 3 лет. Сейчас детсад посещают более 300 детей.

Приоритетное направление учреждения — развитие речи, работа по которому была начата в 2011 году, а с 2018-го он имеет статус региональной опорной площадки. Педагоги занимаются с детьми, имеющими нарушения речи, в группах общеразвивающей направленности. За годы работы в коллективе созданы методические пособия, которые используют педагоги из других дошкольных учреждений Самары, повышая квалификацию на базе детского сада.

С 2019 года с воспитанниками ведут "Разговор о правильном питании", приучая малышей заботиться о своем здоровье и бережно относиться к природе. В саду реализуются различные авторские воспитательные программы, педагоги внедряют свои разработки и делятся опытом с коллегами.

Главное — поверить в себя

Жизнь дошколят насыщена интересными событиями. Весной и осенью проходят традиционные "Масленица" и "Праздник урожая", зимой ребята кормят птиц. Постоянно проводятся экологические и благотворительные акции: "Добрые крышечки", "День Земли", "Цветущий сад", "Белый цветок", "Рождественская книга". Образцовый фольклорный ансамбль "Добряшки", в честь которого детсад получил свое название, готовит к праздникам концертные программы.

Участие в областных и городских конкурсах в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" помогает раскрыть таланты дошколят. А победы на конкурсе детского рисунка "Мое любимое животное" и городском фестивале детской песни "Поющий ангел" дают возможность поверить в себя. Малыши с удовольствием соревнуются в знании правил дорожного движения, в дизайне одежды со световозвращающими элементами "Фликер 2021", участвуют в спортивных праздниках "Папа, мама, я — спортивная семья" и турнирах по мини-футболу.

Главные помощники воспитателей — родители, которые с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, помогают в благоустройстве территории, изготовлении кормушек и скворечников. На традиционный августовский "Праздник урожая" родители малышей приносят дары природы — все, что сами вырастили за лето, для передачи благотворительным организациям.

Педагогические приемы

Главный секрет успеха дошколят в том, что воспитатели не навязывают своим подопечным готовых схем, не сдерживают детскую активность и поощряют инициативу. Для этого они используют различные педагогические приемы: проектную деятельность, развивающий диалог, игры и игровые сеансы. Для ребят моделируются события, протяженные во времени и пространстве, со множеством связанных между собой сюжетов. Благодаря таким образовательным подходам дети учатся работать в команде, у малышей развиваются коммуникативность, креативность, критическое мышление.

В саду работает 35 педагогов, которые активно участвуют в конференциях, семинарах различного уровня, обмениваются опытом на форуме "Воспитатели России". Значимым событием прошедшего года стал всероссийский форум "Воспитаем здорового ребенка. Поволжье", на площадке которого были представлены региональные методические наработки, в том числе по теме "Разработка и внедрение полифункциональных технологий в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи с четырех лет в условиях групп общеразвивающей направленности".

В консультационном центре психолого-педагогической поддержки детского сада "Мы вместе" каждый желающий может получить помощь квалифицированного специалиста по вопросам развития, воспитания, обучения малышей от 2 до 7 лет. Маме или папе помогут определить особенности развития ребенка, окажут помощь в подготовке к поступлению в сад или школу, посоветуют, как решить проблемы общения со сверстниками и взрослыми.

Наталья Болясова, заведующий детским садом № 138:

— Дошкольное образование должно строиться исходя из тех моделей будущего, в котором совсем скоро окажутся дети и к которому они должны быть готовы. Важно, чтобы атмосфера дошкольного учреждения давала ребенку опыт, необходимый для жизни. Для этого мы создаем предметно-развивающую среду, в которой приветствуется детская инициатива, вовлекаем ребят в исследовательские проекты, чтобы научить их понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу. В основе этой работы — профессионализм и доброжелательность воспитателя. Открытие у нас ясельной группы стало настоящим событием и для нашего учреждения, которое постоянно ощущает поддержку городского департамента образования, и для 20 мамочек, которые смогут использовать освободившееся время для освоения профессии, работы, саморазвития.