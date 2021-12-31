Педагоги школы-интерната 17 учат детей быть счастливыми

Получить хорошее образование, поверить в себя, раскрыть собственные таланты детям самарской школы-интерната № 17 ежедневно помогают педагоги.

Актуальность сохраняется

4 марта 1892 года в Самаре была открыта третья в России школа для слепых, которая носила название "Училище самарского отделения попечительства императрицы Марии Александровны о слепых". Здесь детям давали образование, прививали навыки самообслуживания и труда, профессиональные умения. В самарской школе-интернате № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья эти цели остаются актуальными, и педагоги учреждения с ними успешно справляются.

Развивают потенциал

Судьба — злодейка. Именно эта мысль зачастую возникает, когда впервые видишь ребенка с особенными возможностями здоровья (ОВЗ) — нарушением зрения. А других сюда и не приводят. Но судьба не только обделяет. Она обязательно дает человеку какой-то талант. Нужно только рассмотреть этот дар и дать ребенку инструмент для его развития. А это уже задача родителей и школы.

На базе образовательного учреждения работает музыкальная школа ДШИ № 11, шахматный клуб, секции велоспорта-тандема для слепых, мини-гольфа, студии витражной росписи по стеклу, салфетной мозаики, макраме и других.

И ребятам, и педагогам есть чем гордиться.

В 2021 году в Самарской области, в Тольятти, проходил чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Школу на нем представляла ученица 9 "А" класса Рената Такарлыкова, подготовленная учителем технологии Светланой Лущаевой. Дебют ознаменовался бронзовой медалью и премией губернатора Самарской области.

Любить и понимать

Большинство воспитанников школы-интерната № 17 занимается в музыкальной школе, расположенной прямо в здании интерната, а учитель музыки Мария Лачинова отдает много душевных сил и профессиональных знаний школьным "звездочкам", которые уже не первый год достойно представляют Самару на фестивале "Белая трость" Благотворительного фонда Дианы Гурцкой. 4 октября ученицы начальной школы Арина Дружинина и Милана Шмелева, ставшие лауреатами фестиваля, выступали на гала-концерте в Москве. Отметим, сама Мария Владимировна — выпускница школы, победитель и лауреат многих вокальных конкурсов.

Победы ученика 10 "А" класса Дмитрия Писнова стали уже традиционными. Пять лет он занимает призовые места на соревнованиях по шашкам и шахматам. Этот год не стал исключением. Дима и его бессменный тренер Татьяна Пемова привезли "золото" по шашкам из Адлера, где проходил ХIX Международный фестиваль спорта среди ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Паралимпийское движение давно завоевало сердца многих школьников. "Мы уверены, что увидим наших воспитанников на паралимпийских трассах, — не сомневается Галина Коскова, директор школы-интерната № 17. — А пока лучшие из них — Владислав Воропаев и Владислав Литвинов — в составе сборной готовятся к Кубку России в дисциплине велоспорт слепых — тандем".

Не остается сомнения, что успехи детей напрямую связаны с талантом педагогического коллектива образовательного учреждения, традициями преподавания наряду с креативным, авторским подходом к обучению детей с особенными возможностями здоровья. Весь педколлектив понимает, что дети в школе-интернате особенные. Поэтому и подход к ним нужен особый. "Случайные" здесь не задерживаются — для работы с такими детьми нужно иметь большое сердце и стремление понимать их. И тогда все получится, несмотря ни на что.

Галина Коскова, директор самарской школы-интерната № 17:

— Социализация и адаптация наших воспитанников, получение хорошего образования, профориентация и раскрытие творческого потенциала — вот главные направления работы педагогов, воспитателей и всего коллектива нашей школы. В процессе учебной и внеурочной работы мы даем детям возможность попробовать себя в различных видах деятельности и раскрыть свой талант.