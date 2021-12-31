Леонид Бойничев: "Мы идем от уникальности города"

Благоустройство городских пространств и общественных территорий в нашем регионе идет повсеместно. И там, где этим занимаются специалисты, предлагающие технически продуманные решения, получаются отличные результаты. О том, чем отличается подход компании "БЕРСО", занимающейся проектированием и благоустройством городской среды с 2017 года, "Итоги" беседуют с ее руководителем Леонидом Бойничевым.

— Как вы считаете, в чем секрет успеха вашей компании?

— С нами легко работать заказчикам, потому что мы закрываем весь цикл благоустройства городских пространств и общественных территорий — от общения с жителями, разработки эскизного проекта до полного воплощения проекта благоустройства в жизнь.

— Какие из проектов, над которыми ваша компания работала в 2021 году, оказались самыми значимыми для вас?

— Этот год был богат на интересные задачи и перспективные проекты — благоустройство территорий в малых городах, тесное общение с жителями, организация субботников, проведение мастер-классов по благоустройству, реализация проектов за пределами региона. Но особенно мы гордимся тем, что построили сразу два крупных объекта: "Парк на озере Крымском" в Кинеле и "Парк Поколений" в Октябрьске.

Оба парка созданы на базе проектов, победивших на конкурсе малых городов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Цель этого национального проекта в том, чтобы в каждом муниципалитете страны возросло качество общественных пространств. Именно поэтому реализация каждого проекта-победителя находится под особым контролем на всех этапах строительства, причем как на региональном, так и на федеральном уровнях. Пристальное внимание регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также Минстроя РФ накладывало на нас особую ответственность.

— Какая задача стояла перед вами при работе над созданием знакового места Кинеля — парка на Крымском озере?

— Нам было важно сохранить природную составляющую участка, но при этом создать экологичное и безопасное место, которое будет радовать горожан. Парк — продолжение большой программы "Кинель — город чистых озер", благодаря которой обустраиваются территории вокруг водоемов, а их здесь 26.

Эскизный проект парка разработан архитектурным бюро Дмитрия Храмова. В нем прослеживается морская тематика. Павильон "Маяк" состоит из сцены-амфитеатра в форме катера и смотровой башни с винтовой лестницей, оснащенной сценическим светом. Дополняет ансамбль фонтан с арт-объектом "Корабль".

При создании рабочего проекта мы привнесли в первоначальную концепцию лишь небольшие дополнения. Как и было предложено Дмитрием Храмовым, мы не стали убирать старые рельсы, а преобразовали их в арт-объект, дополнив семафорами и железнодорожными знаками. Сохраненный участок заброшенной железной дороги — это отсылка к символу города, который является одной из крупнейших узловых станций в мире.

Планируя ландшафт, мы приняли решение максимально сохранить местные посадки, дополнив их культурами, которые отлично себя чувствуют в условиях города и при этом вписываются в общую концепцию парка. Так в парке появились взрослые сосны, клен, сортовые тополя, черемуха и другие деревья, а также многолетние цветы и злаки.

Особое внимание мы уделили подсветке: павильон "Маяк" украшен светодиодными лентами, а над лавочками-шезлонгами на пешеходной аллее протянуты гирлянды. Вечером вся эта иллюминация озаряет парк уютным теплым светом, чем особенно привлекает желающих сделать красивое фото. Настилы, мостки и барная стойка в парке выполнены из термодревесины, известной своей повышенной прочностью и устойчивостью.

— Какова концепция "Парка Поколений" и что делает его необычным и привлекательным для горожан?

— "Парк Поколений", бесспорно, станет знаковым объектом для Октябрьска. При его создании надо было решить задачу перепада высот на площадке до 20 м, с которой мы, как мне кажется, неплохо справились.

В концепцию парка заложена идея связи поколений. Она выражена через арт-объекты и ключевые композиции. Нам предстояло создать пространство, в котором одинаково уютно и комфортно было бы проводить время всей семьей, с друзьями и наедине с собой. В парке установлен фонтан со стелой в форме молекулы ДНК и смотровая башня, очертания которой также напоминают двойную спираль.

Строительство объекта шло с апреля по ноябрь. За это время на территории парка между улицами Волгодонской и Мичурина появились две пешеходные зоны, амфитеатр, объемные буквы, скейт-парк, пергола с радиусными качелями, лавочки со столами, барная стойка, скамейки и освещение.

На месте перепада высот мы возвели двухуровневую детскую площадку, связав два участка горкой с естественным склоном. А по обе стороны от нее построили пешеходные маршруты: прогулочный "мост" на сваях и площадку с различными зонами отдыха.

Сейчас "Парк Поколений" полностью готов к приему гостей. Можно сказать, что строительство обоих парков стало самой крупной и амбициозной задачей в этом году, с которой мы успешно справились.

— Над какими еще проектами работала ваша компания?

— Мы благоустраивали городские пространства в малых городах Самарской области и в других регионах. Работали в Кинеле, Октябрьске, Чапаевске, Похвистневе, Редкино (Тверская область) и др.

— А как отреагировали жители малых городов, где вы обустраивали общественные пространства, на предложение выйти на субботник?

— Вполне благосклонно. Мы проводим весенние субботники на своих объектах не первый год и всегда зовем присоединиться к нам местных жителей. Знаете, чтобы почувствовать, что этот парк, сквер, улица — твои, надо хотя бы раз позаботиться о них — привести в порядок после зимы. И тогда люди бережнее относятся к тому, что создано для их комфорта. Мы благодарим каждого, кто не остался в стороне и присоединился к нашим субботникам.

— Как вы оцениваете свое участие в просветительском проекте — областной общественной акции "Живая история Самарской губернии"? Что он вам дал, чему научил?

— Мы приняли участие в таком проекте впервые. Он был посвящен 170-летию губернии и включал основные вехи ее истории. Уникальностью акции стала ее интерактивность. Работая на выставке, тематических площадках и форсайт-сессиях, мы знакомили посетителей и слушателей с тенденциями и технологиями в современном благоустройстве, рассказывали о своих проектах. Для нас это очень ценный опыт.

— Ваша компания заметно прибавила в количестве проектов и узнаваемости. Чем порадуете своих клиентов в будущем году?

— 2021-й оказался для нас богатым на события, и у нас не менее амбициозные планы на будущий год. Нам важно, чтобы все объекты как можно дольше сохраняли первоначальный вид, были безопасными и радовали жителей. Поэтому с 1 января мы запускаем гарантийный сервис.

На каждой территории, благоустроенной "БЕРСО", появится табличка с нашими контактами. Горожане будут знать, куда обратиться, если на нашем объекте вдруг случится поломка, а мы постараемся быстро отреагировать. Такая прямая связь упразднит действующую сейчас схему, когда заявка на ремонт сначала подается в муниципалитет, а потом — нам.

То, что мы хотим ввести, не предусмотрено ни одним контрактом. Это исключительно наша инициатива, которая направлена на сохранение каждого объекта в идеальном состоянии на протяжении всего гарантийного срока. И мы, пожалуй, первые в России подрядчики, готовые это предложить.

Что касается строительства новых объектов, на будущий год у нас уже заключены контракты на разработку рабочих проектов по эскизам, победившим на конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. А это значит, что в Самарской области появится еще больше новых комфортных, современных и подчеркивающих уникальный колорит местности пространств для отдыха горожан.