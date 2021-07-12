В Самарской православной духовной семинарии пройдет "Царский вечер"

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17 Июля 2021 года в 12:00 в актовом зале Самарской православной духовной семинарии, по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, пройдет "Царский вечер". Историческая лекция-диспут, посвященный жизни последнего русского императора Николая II и его семьи.