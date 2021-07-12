В Самарской православной духовной семинарии пройдет "Царский вечер"

17 Июля 2021 года в 12:00 в актовом зале Самарской православной духовной семинарии, по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, пройдет "Царский вечер". Историческая лекция-диспут, посвященный жизни последнего русского императора Николая II и его семьи.
Читает лекцию Владимир Лавров, доктор исторических наук, академик РАЕН, главный научный сотрудник и замдиректора Института истории Российской Академии наук, профессор православной духовной Николо-Угрешской семинарии.
Одна из участников встречи Елена Козенкова — тележурналист, режиссер, автор фильмов о царской семье, победитель и лауреат кинофестиваля "Радонеж" и "Лучезарный ангел", телеведущая телеканала "Союз", автор ютуб-канала "Верую".
Вход свободный.
Последние комментарии
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