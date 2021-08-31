Банк "Открытие" добавил электронную подпись на токене в интернет-банк для МСБ

В интернет-банке "Бизнес-портал" для предпринимателей появились новые функции, упрощающие ведение бизнеса и использование финансовых продуктов банка "Открытие".

В интернет-банк для предпринимателей добавлен новый функционал — электронная подпись на токене. Теперь у клиентов "Открытия" есть выбор в способах подтверждения операций — это могут быть одноразовые СМС-коды или USB-токен. Использование СМС-кодов (простая электронная подпись) установлено в интернет-банке по умолчанию, а USB-токен (усиленная неквалифицированная электронная подпись) клиенты настраивают самостоятельно.

Кроме того, теперь в интернет-банке можно заказать бизнес-карту Mastercard на физическом носителе. Именную бизнес-карту, заказанную онлайн, клиенты получат в офисе банка, неименную — с доставкой домой или в офис компании.

Банк продолжает развивать сервис "Электронный чек", делая его удобнее для предпринимателей. Теперь клиенты могут получать в кассе наличные сразу на несколько целей, в одном электронном чеке их может быть до четырех. При визите в офис для получения наличных достаточно предъявить сотруднику банка оригинал паспорта и номер электронного чека из СМС. Для иностранных граждан — дополнительно миграционную карту и документ, подтверждающий право пребывания в РФ.

В разделе "Мои счета" теперь можно увидеть, из чего состоит остаток на расчетном счете. Отдельно отображаются собственные средства (без учета кредитов банка), кредитные средства (зачисленные транши/кредиты), а также овердрафт (остаток по овердрафту).

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.