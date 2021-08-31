Банк "Открытие" добавил электронную подпись на токене в интернет-банк для МСБ

В интернет-банке "Бизнес-портал" для предпринимателей появились новые функции, упрощающие ведение бизнеса и использование финансовых продуктов банка "Открытие".
В интернет-банк для предпринимателей добавлен новый функционал — электронная подпись на токене. Теперь у клиентов "Открытия" есть выбор в способах подтверждения операций — это могут быть одноразовые СМС-коды или USB-токен. Использование СМС-кодов (простая электронная подпись) установлено в интернет-банке по умолчанию, а USB-токен (усиленная неквалифицированная электронная подпись) клиенты настраивают самостоятельно.
Кроме того, теперь в интернет-банке можно заказать бизнес-карту Mastercard на физическом носителе. Именную бизнес-карту, заказанную онлайн, клиенты получат в офисе банка, неименную — с доставкой домой или в офис компании.
Банк продолжает развивать сервис "Электронный чек", делая его удобнее для предпринимателей. Теперь клиенты могут получать в кассе наличные сразу на несколько целей, в одном электронном чеке их может быть до четырех. При визите в офис для получения наличных достаточно предъявить сотруднику банка оригинал паспорта и номер электронного чека из СМС. Для иностранных граждан — дополнительно миграционную карту и документ, подтверждающий право пребывания в РФ.
В разделе "Мои счета" теперь можно увидеть, из чего состоит остаток на расчетном счете. Отдельно отображаются собственные средства (без учета кредитов банка), кредитные средства (зачисленные транши/кредиты), а также овердрафт (остаток по овердрафту).
Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.